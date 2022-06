La Universitat d’Andorra proposa descobrir la cultura xinesa

En el marc del curs del programa Àula d’Estiu 2022, la Universitat d’Andorra (UdA) celebrarà una jornada dedicada a la cultura xinesa. Es durà a terme el divendres 17 de gener en horari de matí. L’activitat és gratuïta i oberta a tothom encara que cal inscriure’s. En col·laboració amb la Fundació Institut Confuci de Barcelona (FICB), aquest curs farà una passejada pels principals aspectes de la Xina, així com a l’experiència de la cultura xinesa i la seva llengua, per entendre, sentir i experimentar aquest país remot, antic i alhora modern.

La UdA indica que el curs, de 4 hores, va adreçat a professorat, estudiants i a qualsevol persona interessada en la matèria i que té per objectiu introduir la Xina i la cultura xinesa als assistents, així com permetre participar en l’experiència de la llengua i la cultura xinesa. La llengua vehicular del curs, que és presencial, serà el castellà. Pel que fa al programa, destaca un esmorzar típic xinès a la plaça de la Germandat, amb la tradicional dansa del lleó (activitat gratuïta).

Altres activitats programades

Descobrim la cultura xinesa! Visió general de la Xina i de la cultura xinesa. Història de la Xina. Festes principals de la Xina. Diferència entre la filosofia xinesa i l’occidental.

Classe d’experiència en llengua i cultura xineses. Classe d’introducció al xinès. Taller de fanalets xinesos.



Val a dir que els estudiants que hagin assistit al 80% del seminari obtindran un Certificat d’assistència. D’altra banda, el nombre màxim d’estudiants serà de 25. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 25 preinscripcions el procés de selecció serà per ordre d’inscripció. L’organització també remarca que el curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 8 inscripcions.

Sobre els ponents, aquests, estan estretament vinculats amb la Fundació Institut Confuci de Barcelona (FICB). Finalment, respecte el termini per a les inscripcions i la formalització de la matrícula, finalitzarà el dijous, dia 16 de juny. L’import de la matrícula és de 16 euros.