La Generalitat té a punt l’ampli dispositiu de seguretat per a la nit de Cap d’Any

Control nocturn dels Mossos d’Esquadra. Foto: RàdioSeu/Arxiu

Durant la revetlla de Cap d’Any, i amb l’objectiu de preveure situacions, les accions policials es basen a elaborar un pla per a mantenir l’ordre públic i la seguretat ciutadana i garantir la mobilitat i el trànsit de vehicles, així com per a vetllar per la seguretat i el desenvolupament de les concentracions multitudinàries en espais públics.

L’operativa en l’àmbit de seguretat ciutadana se centrarà a garantir el normal desenvolupament de les celebracions multitudinàries, festes i actes que es desenvolupin. En relació amb l’ordre públic, s’orientarà a garantir l’ordre i donar suport a l’activitat policial de seguretat ciutadana.

D’altra banda, l’Àrea Central de Policia Administrativa (ACPA) establirà la coordinació i directrius tècniques de les Unitats Regionals de Policia Administrativa (URPA) que planificaran els serveis necessaris.

El dispositiu es desenvoluparà entre les 22 hores del diumenge 31 de desembre de 2023 i les 10 hores del dilluns 1 de gener de 2024. Hi haurà presència policial d’ordre públic i seguretat ciutadana als punts que es determinin. Es realitzaran controls preventius de trànsit en vies interurbanes i nodes de comunicació. S’establiran dispositius específics en llocs amb gran aglomeració de persones i es faran Controls de policia administrativa.

S’han planificat específics controls de drogo-alcoholèmia per part de les Àrees Regionals de Trànsit i treballaran un total de 3.186 efectius de la PG-ME la tarda i la nit de Cap d’Any.





El Servei Català de Trànsit apel·la a la responsabilitat i a la prudència i recorda que l’única taxa segura és 0,0%

Durant la revetlla de Cap d’Any, la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra efectuarà un total de 85 controls específics de detecció de conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues arreu del territori català, entre altres tipus de controls. Per a fer-ho possible, es destinaran un total de 626 efectius del Cos de Mossos d’Esquadra.

Quant a la mobilitat, el Servei Català de Trànsit (SCT) demana extremar la prudència en tots els desplaçaments, evitar les distraccions i moderar la velocitat. Durant aquestes festes, augmenten els viatges de curta distància, desplaçaments d’anada i tornada el mateix dia per a visitar familiars o amics i també per a fer compres nadalenques. Són trajectes en què sovint s’abaixa la guàrdia, precisament perquè són viatges curts i coneguts. Tant si el viatge és curt com llarg, cal mantenir l’atenció a la carretera, aparcar el mòbil, evitar maniobres imprudents i conduir amb seguretat.

Les festes de Nadal són alhora sinònim de retrobament, de dinars i sopars amb família i amics. En aquest sentit, l’SCT apel·la a la responsabilitat i a la prudència i recorda que l’única taxa segura és 0,0%: alcohol i conducció són incompatibles.





Durant la nit de Cap d’Any, i en l’àmbit municipal, s’activaran dispositius de Protecció Civil

Des del CECAT de Protecció Civil es farà seguiment la nit de Cap d’Any de possibles incidències amb l’operatiu de guàrdia a les sales de Barcelona i Reus.

Durant la nit de Cap d’Any, i en l’àmbit municipal, també s’activaran dispositius de protecció civil a través del pla de protecció civil municipal i també dels plans d’autoprotecció de festes de Cap d’Any que s’homologuen a escala municipal.

El voluntariat de Protecció Civil (AVPC) també es mobilitzarà per a fer funcions de suport als dispositius preventius.

D’altra banda, la Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha homologat els Plans d’autoprotecció (PAU) de la festa de Cap d’Any de l’Ajuntament de Barcelona a l’Avinguda Maria Cristina i la festa de Cap d’Any del Poble Espanyol.

Cal recordar que les activitats multitudinàries han de disposar de pla d’autoprotecció i que inclouen el personal necessari per a actuar en cas d’emergència (equips d’autoprotecció). Aquests plans s’homologuen pels òrgans de protecció civil, sigui la Generalitat o el municipi, en funció de l’aforament previst.





Increment de plantilla del 112

La nit de Cap d’Any és el segon episodi planificat de més activitat de l’any després de la nit de Sant Joan. Per a garantir l’atenció de l’increment de trucades previst, es realitzarà un reforç del dimensionament del personal de les sales del 112. Així, a les franges punta s’incrementarà el torn en 18-22 gestors/es (un 129-140%) respecte a una nit de diumenge-dilluns tipus del mes de desembre.