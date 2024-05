La Generalitat aprova l’acceptació del terreny cedit per la Seu per a ubicar-hi la Barnahus de l’Alt Pirineu i Aran

Interior de l’emplaçament provisional del nou Barnahus de l’Alt Pirineu i Aran, a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

El govern en funcions de la Generalitat de Catalunya ha aprovat aquest dimarts, 7 de maig, l’acceptació del terreny cedit per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell perquè s’hi construeixi una Barnahus, que prestarà servei a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran. Aquest servei dona a atenció a infants i adolescents que hagin estat víctimes d’abusos sexuals.

L’espai escollit és una finca de 990 metres quadrats que forma part de la nova àrea urbana de l’Horta del Valira. Tal com ja havien avançat, el Departament de Drets Socials de la Generalitat preveu que la instal·lació, que tindrà un cost d’1,4 milions d’euros, estigui enllestida l’any 2026. El projecte compta amb finançament dels fons europeus Next Generation. De fet, aquest servei ja està en funcionament a la Seu des del febrer passat, tot i que de moment està en un emplaçament provisional. Per a posar-lo en marxa, l’equip professional ha estat rebent formació prèvia. De moment ha començat a atendre, en coordinació amb els respectius pares, mares o tutors legals, cinc infants i adolescents del territori pirinenc.

El desplegament de la xarxa de Barnahus a Catalunya va començar l’any 2020 amb una prova pilot a Tarragona. Enguany s’ha expandit a una desena més de ciutats: Badalona, Barcelona, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, la Seu d’Urgell, Terrassa, Tortosa i Vilanova i la Geltrú. També hi ha previst posar-ne un en marxa a curt termini al Prat de Llobregat. A banda del departament de Drets Socials (mitjançant la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència), en aquest pla també hi estan implicades les conselleries catalanes de Salut, Educació, Interior, Justícia i Igualtat i Feminismes, a més de la Fiscalia i la Judicatura de l’Estat.

Aquests centres es dissenyen amb l’aspecte d’una llar amb l’objectiu, afirmen, “que els infants i les seves famílies el reconeguin com un espai amigable que proporciona seguretat i confiança”. Hi treballa a temps complet un equip psicosocial i, a més, hi ha altres professionals que s’hi desplacen quan cal o que s’hi connecten per videoconferència per a evitar que la víctima i la seva família siguin els que hagin de recórrer a les diferents instàncies que intervenen en aquests processos: comissaria, jutjat, servei d’infància i centre mèdic, entre d’altres. Els objectius principals són procurar la recuperació de les víctimes després d’un episodi d’abusos.