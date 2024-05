Preocupació entre els ramaders per la presència de l’os

L’os que està sent objecte de seguiment per part dels Banders (Banders d’Andorra)

Les darreres imatges del pas de l’os pel Principat fan créixer el neguit dels ramaders. Des de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra alerten que la presència de l’os pel territori andorrà és cada cop més freqüent. Les últimes imatges fan prendre consciència que l’animal ja no es mou solament per l’alta muntanya sinó que baixa a les zones habitades.

Per tant, un nou escenari, on el risc de trobar-se’l no es limita solament al sector de pagesos i agricultors sinó que s’amplia a tota la població andorrana. A més, informen que ben aviat estarà enllestit el reglament relatiu als possibles danys i perjudicis que poden causar aquests animals.