La campanya de recollida de residus a la natura reuneix 1.500 alumnes

Alguns dels alumnes que han participat al Clean Up Day acompanyats per docents i autoritats (SFGA)

Un total de 16 centres educatius i 1.494 alumnes han pres part al llarg de la setmana de la campanya de recollida de residus a la natura, ‘Clean Up Day’, el que suposa la xifra més elevada d’estudiants des que s’impulsa la iniciativa. La novena edició que es du a terme al país s’emmarca dins de la campanya europea ‘Let’s cleanup Europe!’ i aprofitant que durant el mes de setembre se celebra el Dia Mundial de la Neteja. L’objectiu és conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen de forma incontrolada a la natura.

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, han participat en la jornada d’aquest divendres que han dut a terme els alumnes de l’escola Sagrada Família, que ha comptat amb la col·laboració també del comú d’Escaldes-Engordany i Andorra Telecom.

“Es tracta d’educar en valors, també en la sostenibilitat ambiental i de compromís amb l’entorn”, ha ressaltat el ministre d’Educació. “Impulsem activitats que tenen un retorn sostenible al medi, recollir tota aquella brossa que trobem al medi i, a més, fer-ho de forma fraccionada és quelcom essencial per a conscienciar als més petits de la importància del reciclatge i la bona gestió dels residus”, ha ressaltat Casal.

De forma paral·lela els ministres també han informat que s’avança en l’aplicació de l’Estratègia Andorrana d’Educació Ambiental per a la Sostenibilitat, ‘Aprèn pel futur’. Així, Baró ha explicat que el ministeri preveu impulsar aquest curs el segon curs per a impulsar espais més verds als patis escolars, així com també un mercat de material escolar per a fomentar la reutilització amb la voluntat d’afavorir una econòmica sostenible i alleugerir l’econòmica de les famílies. Per la seva banda, Casal ha apuntat que també es treballa perquè els recorreguts d’accés del voltant de les escoles es puguin identificar a nivell de fauna i flora espècies rellevants per a acostar als alumnes.

A més dels alumnes de l’escola Sagrada Família, també han dut a terme accions de neteja els estudiants de l’Escola Francesa de Santa Coloma; l’Escola Francesa de la Massana; l’Àgora International; l’EAMPE la Massana; l’EASE Ordino; l’EAMPE Pas de la Casa; l’Escola francesa Pas de la Casa; el Col·legi Maria Janer; el Col·legi Sant Ermengol; l’EAMPE Canillo; l’EAMPE Escaldes-Engordany; el British College; el centre de Formació Professional de la Massana; el Lycée Comte de Foix i l’EAMPE d’Andorra la Vella.

La campanya és la novena vegada que se celebra al país de la mà del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, a través d’Andorra Sostenible. Per cinquè any consecutiu les jornades compten amb la participació activa d’Andorra Telecom amb la distribució d’armilles commemoratives i de guants per a dur a terme la recollida.