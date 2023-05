Cartes Blanches: Fusió de la dansa moderna, el hip hop i el circ

Els ballarins que interpreten l’espectacle Cartes Blanches (Comú d’Ordino)

El Comú d’Ordino renova la seva col·laboració cultural en l’àmbit de la dansa amb l’Ambaixada Francesa, després de l’èxit obtingut l’any passat amb la proposta de Pockemon Crew ‘Silence on tourne’. El nou espectacle torna a ser un referent de la dansa moderna i el ball hip hop, amb el coreògraf Mourad Merzaki, conegut com ‘le nouveau Maurice Béjart’, segons ha apuntat aquest matí de dimarts la Primera Consellera de l’Ambaixada, Amélie Mas, en la presentació de ‘Cartes Blanches’.

Mas ha comparegut amb la cònsol menor i consellera de Cultura Eva Choy, que ha volgut destacar la qualitat dels espectacles programats i s’ha mostrat satisfeta de renovar aquesta col·laboració amb un llenguatge universal com es la dansa.

L’espectacle ‘Cartes Blanches’ és un recorregut pels vint anys de coreografies de la companyia Käfig, un espectacle que va presentar i produir el Centre Choréographique de Créteil et du Val-de-Marne, “un dels més reconeguts a França”, segons ha explicat Mas. El coreògraf dona carta blanca als sis ballarins que fusionen la dansa moderna i el hip hop amb altres arts escèniques com el circ.

La cita per a tots els públics és el dijous 8 de juny, a les 21 hores, a l’Auditori Nacional i les localitats es troben ja a la venda a la web de l’ambaixada de França a Andorra, i a la web del Comú d’Ordino al preu de 20 euros per a l’entrada general, 10 euros amb el Carnet Jove d’Andorra i 5 euros per als estudiants.