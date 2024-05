El 40è Festival Internacional de Jazz Andorra porta a Escaldes figures de renom

Valentí Closa, Jordi Torres, Rosa Gili i Quim Dolsa en la presentació del festival (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha presentat, aquest matí de dilluns, el cartell del 40è Festival Internacional Jazz Andorra que destaca per l’alta qualitat, tant de les propostes com dels artistes convidats. L’esdeveniment tindrà lloc en diferents indrets de la parròquia del 4 a l’11 de juliol amb la intenció de fer arribar el gènere jazzístic a diversos espais d’Escaldes-Engordany i a diferents públics.

Durant l’acte de presentació, la cònsol major, Rosa Gili, ha recordat que aquest és el tercer any del Festival Internacional de Jazz després que en el mandat anterior es decidís recuperar-lo, la qual cosa demostra una nova aposta ferma per la cultura. Es tracta d’un esdeveniment “de país”, que “aporta il·lusió” i que aquest any compta amb la col·laboració per primer cop d’Andorra Turisme i, un cop més, també de l’ambaixada francesa i espanyola, tal com ha remarcat la cònsol major.

En aquesta línia, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha manifestat que tenint en compte que l’objectiu d’Andorra Turisme és ajudar al sector cultural del país, “no podíem obviar el fet d’apostar per un esdeveniment de primer ordre mundial com és el festival de jazz”. La col·laboració es fa amb una aportació econòmica de 50.000 euros.

Per la seva banda, el cònsol menor, Quim Dolsa, ha exposat que hi haurà concerts de pagament i també gratuïts perquè “la voluntat és acostar la cultura a tothom i que tothom en pugui gaudir”. La programació contempla quatre concerts de pagament (s’ha mantingut el mateix preu que en l’edició anterior, és a dir, 20 euros per concert i 50 euros per a l’abonament dels quatre), i d’altres de gratuïts que tindran lloc en diferents punts de la parròquia, com ara, la plaça Coprínceps o els carrers d’Escaldes-Engordany que seran l’escenari de la rua inaugural del festival.

El cònsol menor també ha indicat que enguany l’aportació comunal s’ha incrementat fins als 175.000 euros per a celebrar el 40è aniversari de l’esdeveniment. “Estem fent una inversió i no una despesa”, ha afirmat Quim Dolsa, que ha afegit que “no esperem un retorn econòmic amb la venda d’entrades, però sí un retorn en formació cultural” i també de riquesa per a la parròquia. És per això que el cònsol menor també ha avançat que aquest any s’ha apostat per recuperar el distintiu d’establiment amic per a vincular el sector turístic de la parròquia. Per tal de buscar sinergies i sumar esforços, el Comú ha organitzat un acte aquest dimecres, a les 20.30 hores, al vestíbul del Prat del Roure amb representants del sector hoteler, comercial i de la restauració per explicar-los tots els actes del Festival Internacional de Jazz i per a iniciar una relació bidireccional per a la promoció econòmica.

El concert inaugural del 40è Festival Internacional de Jazz Andorra serà el protagonitzat per Kyle Eastwood (divendres 5 juliol). No obstant això, el certamen donarà el tret de sortida el dia abans (dijous 4 juliol) amb l’actuació de Richard Galliano, amb la col·laboració de l’ambaixada francesa. El cartell amb els concerts que es realitzaran a la sala Prat del Roure es completa amb les actuacions d’Andrea Motis Trio (dissabte 6 de juliol), amb la col·laboració de l’ambaixada espanyola, i Toquinho & Camilla Faustino (diumenge 7 de juliol).

El 40è Festival Internacional de Jazz Andorra comptarà, un any més, amb les Jam Sessions que tindran lloc al vestíbul de la Sala Prat del Roure a partir de les 23 hores. Així, les nits del 4 al 7 de juliol, Kic Barroc 4et actuarà acompanyat de diferents solistes. Paral·lelament, la plaça Coprínceps acollirà els concerts a l’aire lliure que animaran les tardes en aquest indret de la parròquia. Per a l’escenari hi passaran Èlia Lucas i Kike Pérez Quintet, Camarada Ventura, Irene Reig Bop Collective, Alba Pujals Quintet i Jamais Deux Sans Trois (tots aquests concerts seran a les 19.00 hores).

El Més Jazz també tindrà presència en el certamen d’enguany i Llibert Fortuny en serà el protagonista. De fet, el músic, juntament amb els components de la formació XXS Beatband duran a terme la rua inaugural del festival (divendres 5 juliol) que repetiran format dies després juntament amb The Cromatic (dilluns 8 de juliol). La Sala Prat del Roure també acollirà dos concerts del Més Jazz amb Susana Sheiman i l’ONCA amb Carme Canela que posaran punt i final al 40è Festival Internacional de Jazz Andorra.

En aquest sentit, el conseller de cultura i promoció econòmica, Valentí Closa, ha manifestat “l’alta qualitat de tots els concerts programats” fent èmfasi a les dues últimes actuacions on hi haurà la presència andorrana. Les entrades s’han posat a la venda aquesta mateixa tarda de dilluns a través del web: www.e-e.ad/jazz40.





PROGRAMA 40è FESTIVAL ANDORRA JAZZ ESCALDES-ENGORDANY

Concerts Sala Prat del Roure

Dijous 4 de juliol a les 21 h

Richard Galliano, New York Tango trio

Preu: 15 €

Richard Galliano, acordió; Adrien Moignard, guitarra; Diego Imbert, contrabaix





Divendres 5 de juliol a les 21 h

Kyle Eastwood, Eastwood by Eastwood

Preu: 20 €





Dissabte 6 de juliol a les 21 h

Andrea Motis Trio, Temblor

Preu: 20 €

Andrea Motis, veu i trompeta; Christoph Mallinger, violí, mandolina i veu; Zé Luis Nascimento, percussions





Diumenge 7 de juliol a les 20 h

Toquinho & Camilla Faustino

Preu: 20 €

Toquinho, guitarra i veu; Camilla Faustino, veu; Dudu Penz, baix; Mauro Martins, bateria





ANDORRA JAMS

Vestíbul de la sala Prat del Roure

Jam sessions amb Kic Barroc 4et: Kic Barroc, piano – Kike Pérez (Bateria), Brady Linch (Contrabaix), Àlex Murga (Veu) acompanyats per diferents solistes:

Dijous 4 de juliol, 23 h – Kic Barroc 4et + Kike Pérez & Èlia Lucas Group

Divendres 5 de juliol, 23 h – Kic Barroc 4et + Camarada Ventura

Dissabte 6 de juliol, 23 h – Kic Barroc 4et + Irene Reig

Diumenge 7 de juliol, 22 h – Kic Barroc 4et + Alba Pujals Quintet Apologia





JAZZ AL CARRER

Cada tarda a la plaça Coprínceps

Dijous 4 de juliol, 19 h – Èlia Lucas i Kike Pérez Quintet

Kike Pérez, bateria; Èlia Lucas, piano; Edu Pons, saxo i clarinet; Pablo Martín, saxo tenor; Edu Pons, saxo alt; Héctor Tejedo, contrabaix





Divendres 5 de juliol, 19 h – Camarada Ventura

Jofre Fité, piano; Carla González, contrabaix; Pau Gurpegui, bateria





Dissabte 6 juliol, 19 h – Irene Reig Bop Collective, Decisió i coratge

Irene Reig, saxos alto I soprano; Marta Garrett, veu; Joan Mar Sauqué, trompeta; Alba Pujals, trombó; Héctor Floría, saxo tenor; Joan Monné, piano; Giuseppe Campisi, contrabaix; Joan Casares, bateria





Diumenge 7 de juliol, 18 h – Alba Pujals Quintet, Apologia

Alba Pujals, trombó; Irene Reig, saxo alto; Joan Monné, piano; Giuseppe Campisi, contrabaix; Joan Casares, bateria





Dimarts 9 de juliol, 19 h – Jamais Deux Sans Trois

Clément Prunet, guitarra i veu; Thibault Caussat, guitarra i veu; Raphaël Evrard, contrabaix i veu





MÉS JAZZ

Divendres 5 de juliol, de 17 a 19 h, Carrers de la parròquia

Rua inaugural del Festival de Jazz amb Llibert Fortuny i els components de la XXS BEATBAND





Dilluns 8 de juliol, 19 h, de l’avinguda Carlemany fins a la plaça Coprínceps

Concert de carrer amb The Cromatic XXS BEATBAND by Llibert Fortuny





Dimecres 10 de juliol, 21 h, Sala Prat del Roure

Susana Sheiman, Great songs of Ladies

Concert gratuït amb reserva prèvia





Dijous 11 de juliol, 21 h, Sala Prat del Roure

Cravo & Canela, a càrrec de L’ONCA i Carme Canela

Concert gratuït amb reserva prèvia