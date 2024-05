Augment de missatges fraudulents via SMS i correu electrònic

Un dels missatges amb els quals s’intenta enganyar als destinataris (Policia d’Andorra)

La Policia ha informat aquest dilluns, a través de les seves xarxes socials que, novament, hi ha hagut un increment d’intents d’estafa i, en concret, mitjançant l’enviament de missatges de text fraudulents per SMS i per correu electrònic. Aquest mètode no és nou, però hi ha gent que encara hi cau de quatre grapes.

Els malfactors asseguren a qui rep els missatges que té un paquet que s’ha perdut a causa d’un error en la informació d’enviament. En el missatge s’adjunta un enllaç, com sol ser habitual en aquests tipus d’enganys i que és on radica el parany.

El servei de Policia, com recorda tot sovint, indica que mai s’ha de prémer cap enllaç i molt menys facilitar les dades personals. La millor opció, per tal d’evitar posteriors disgustos, és eliminar el missatge i procedir a bloquejar al ciberestafador.