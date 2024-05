Jocs en català: “Apophis”

Capsa del joc “Apophis”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Apophis”.

Joc de taula abstracte d’estratègia, estil escacs, amb una particularitat: no es poden eliminar peces d’altres jugadors, només Apophis ho pot fer…i Apophis serà manipulat per la resta d’adversaris. Cal cercar la salvació amb Anubis avançant pel camí predestinat dels déus en una única direcció possible per a alliberar la teva ànima de La Duat.

Joc recomanat a partir dels 10 anys i per a que hi prenguin part de 2 a 4 jugadors. Una partida pot durar sobre els 30 minuts i el fabricant és “Enpeudejoc Edicions”.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística