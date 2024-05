Controlat un os a la Cortinada

Tant algun ciutadà que passava per l’indret en aquell moment, com especialment el Cos de Banders, han pogut veure com un os es trobava en un prat, no massa lluny de la carretera. Això ha estat a la Cortinada, a la parròquia d’Ordino. Pel que fa al ciutadà, n’ha pogut enregistrar, fins i tot, unes imatges que no han trigat en ser compartides a través de les xarxes socials.

Respecte al Cos de Banders, ja fa temps que té constància de la presència d’aquest animal i n’està fent el corresponent seguiment i control, habitual en casos d’aquesta índole. Des del Cos manifesten que “hem localitzat i pogut gravar novament la presència del plantígrad a Andorra. L’hem localitzat a Ordino. No s’han registrat incidents i continuem monitorant-ne el pas per a poder recollir-ne mostres i identificar-lo”.

Els Banders recorden a la població que “l’os acostuma a passar per hàbitats poc transitats per les persones, i que normalment no fa estada al país. En cas de albirar-lo, truqueu al 148 i recordeu seguir les recomanacions establertes”. Aquestes, es poden consultar a https://www.mediambient.ad/medi-natural/.