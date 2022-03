Increment de l’IPC a les tarifes de les consultes mèdiques i odontològiques

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres la modificació de les tarifes de responsabilitat dels actes mèdics i odontològics de la CASS. El titular de Salut ha apuntat que l’augment del 3,3%, equiparable a l’increment de l’IPC, només s’aplica a les consultes presencials de metges generalistes, especialistes psiquiatres i dentistes. No augmenten, per tant, ni les visites telemàtiques ni els actes mèdics que no siguin consultes.

El titular de Salut ha exposat que els preus de les tarifes mèdiques s’havien congelat des del 2018, mentre que les consultes odontològiques no han augmentat de preu des del 2012.

Amb la revisió dels preus, les tarifes passen a ser les següents: