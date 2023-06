Inauguren a la Massana el nou camí de les Carboneres

Moment de la inauguració del camí de les Carboneres (Comú de la Massana)

Les cònsols de la Massana, Olga Molné i Eva Sansa, els consellers de Medi Ambient i Turisme, Sergi Gueimonde i Josep Maria Garrallà, acompanyats pels tècnics comunals i per membres del Quart d’Arinsal, han inaugurat aquest matí de dimecres el nou camí de les Carboneres, que des d’ara passa a ser el nou accés al Parc Natural del Comapedrosa.

D’aquesta manera, la pista quedarà com a via per als vehicles de serveis. De fet, es tracta d’un antic camí, que s’ha recuperat, modificant algun tram per a fer-lo més accessible i introduint tres passarel·les perquè sigui una via segura per als excursionistes. La longitud del recorregut és de 430 metres, amb un desnivell suau, per tant, és de baix nivell tot i que cal recordar que es tracta d’alta muntanya i cal anar ben calçat.

El conseller de Medi Ambient, Sergi Gueimonde, ha explicat que “es tracta d’un recorregut espectacular, amb el riu que ens acompanya durant tot el camí fins arribar a Aigüesjuntes. A partir d’aquí podem anar direcció cap al refugi del Comapedrosa o cap al Pla de l’Estany”.

Gueimonde ha explicat que per a recuperar l’antic camí s’ha comptat amb la col·laboració de la gent d’Arinsal i, en especial, del membre del Quart, Amadeu Gelabert. “Jo de jove havia fet aquest camí moltes vegades, sobretot per anar a caçar. El camí s’havia anat emboscant i ja pràcticament no existia. Val la pena conservar-lo i ara és un circuit molt maco per a fer una excursió al Comapedrosa”, assegura Gelabert.

Justament, qui tingui ganes de conèixer el camí i també l’antic ofici dels carboners, es pot inscriure a la sortida guiada d’aquest dissabte, 1 de juliol. La sortida serà a les 10 hores, des de la caseta del Parc. Prèviament cal fer la inscripció trucant a l’Oficina de Turisme o enviant un email a turisme@comumassana.ad.

Durant tot l’estiu hi haurà un ampli ventall d’activitats per a conèixer l’entorn natural, des de sortides per a descobrir els arbres singulars, a sortides d’astrofotografia i excursions a cavall.