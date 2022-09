Èxit de participació a la 9a edició de la Trobada Senderista Transfronterera dels Pirineus

El coll de la Portella Blanca (2.514 metres) ha estat l’escenari de la novena edició de la Trobada Senderista Transfronterera dels Pirineus, organitzada conjuntament per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i el comitè regional d’Occitània de la Federació Francesa de Senderisme. L’activitat també ha comptat enguany amb col·laboració de la Federació Andorrana de Muntanyisme i el Govern d’Andorra, a través del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.

Prop d’un centenar de senderistes de Catalunya, Occitània i Andorra s’han trobat aquest diumenge al Pas de la Casa per a iniciar una caminada conjunta fins al coll de la Portella Blanca, un dels passos transfronterers més emblemàtics de la serralada pirinenca, a cavall entre la Cerdanya, Andorra i França.

Després d’un recorregut de gairebé cinc quilòmetres, amb 470 metres de desnivell, al lloc s’hi han dut a terme els parlaments institucionals, a càrrec de Christiane Agrafeil, de la federació francesa; Patrick Frases, de la federació andorrana; Albert Pla, tècnic del ministeri de Medi Ambient d’Andorra, i Marià Morera, coordinador de senders de la FEEC. En representació de la junta directiva de la Federació també hi han participat Carles Xavier Pons, Francesc Francès i Carme Delgado.

Aquest tipus de trobades van néixer amb la voluntat de posar en valor la feina que es fa des d’ambdues federacions (FEEC i FFRP) per a unir els dos grans senders transpirinencs, el GR-11 amb el GR-10 francès.

Dinar de germanor i planificació de la trobada del 2023

Posteriorment, un cop finalitzada la caminada, es va fer un dinar de germanor conjunt a Soldeu. Finalment, es va aprofitar la jornada per a planificar la trobada de l’any 2023, que se celebrarà el primer diumenge de setembre, tal com està estipulat. Si no hi ha canvis, tindrà lloc al port d’Aulà (2.262 m), punt de pas del GRT-56. Des de Catalunya s’hi accedeix des de les bordes de Perosa (Valls d’Àneu), mentre que la delegació francesa hi arribarà des del port de la Pause, al Couserans.