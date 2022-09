Entrenaments dels joves esquiadors de la FAE a França i Bèlgica

Els entrenaments dels equips de base que formen els grup de l’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) han portat al grup U16 a diferents indoors en els últimes dies. Primer va ser a Passy i després a Amnéville (França) i, ara, l’equip viatja a Peer, (Bèlgica).

L’estada a Passy, a l’Ski Indoor 4810 de la localitat francesa, va permetre esquiar als integrants de l’equip andorrà al tapís. Van ser tres dies de treball de tècnica que es van completar amb tres dies més, però a Amnéville, on es van fer sessions d’eslàlom també a la instal·lació indoor, l’SnowWorld de la ciutat francesa.

Ara, l’equip, ha iniciat aquest mateix dilluns, el viatge una mica més al nord, a Peer, per a entrenar altres tres dies d’eslàlom a l’indoor de la localitat belga.

L’equip, al complet

Els esquiadors i esquiadores que s’han desplaçat a aquestes sessions d’entrenaments han estat els U16 de segon any: Tom Farré, Joan Loan, Emma Rafel, Júlia Rodríguez, Chloe Cerqueda; els U16 de primer any: Ainhoa Piccino, Isabella Pérez, Candela Mortés, Marc Daban, Jan Visa, Bernat Gil i Eric Mitjana, mentre que també està l’U19 Nico Daban, que torna de la lesió. L’staff tècnic està format per Greggorio Ribotto, Matias Vargas i Dídac Gonzalez.