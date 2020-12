Es manté estable el nombre de casos actius de coronavirus a la Seu

El nombre de casos actius de coronavirus a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell es manté estable al voltant de la seixantena. Aquest dijous només hi ha 3 ingressats a la Fundació Sant Hospital, que aquest començament de setmana ha donat noves altes, i hi ha 61 positius aïllats a domicili (2 de nous les darreres hores), a banda de 90 contactes directes no positius aïllats a domicili.

Les dades també són positives ara mateix pel que fa al nombre de positius en els nous tests realitzats, que es manté baix (3,75%), i en l’àmbit educatiu, atès que ara mateix a l’Alt Urgell no hi ha cap grup escolar confinat.

Aquests resultats contrasten amb els indicadors de previsió de l’evolució del coronavirus. Segons les dades que facilita el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el risc de rebrot a la Seu d’Urgell segueix pujant i avui està a 721 punts (+195 respecte d’ahir). El mateix passa amb la velocitat de reproducció del virus, que se situa a 2,11. Al conjunt de l’Alt Urgell, ambdues dades estan respectivament a 416 i a 1,33; a la regió de l’Alt Pirineu i Aran, a 786 i a 1,86; i a la mitjana de Catalunya, a 264 i a 1,34.