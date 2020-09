Es fan reajustaments al servei de transport públic per adequar-lo a la demanda

El Servei de Transport Nacional, del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, està duent a terme accions per tal de reajustar les incidències en el transport públic que s’han produït aquesta setmana amb el retorn total de l’activitat als centres escolars i la incorporació dels estudiants del bus lliure. El servei de transport regular nacional de viatgers està realitzant controls i inspeccions constants per tal de detectar les possibles mancances en el servei i aplicar noves mesures si s’escau.

Les accions que s’estan implementant son el resultat de les reunions periòdiques mantingudes durant les setmanes prèvies a l’inici de l’activitat escolar i de la valoració d’aquestes durant la primera setmana d’aplicació.

Així, s’ha acordat amb els representants de les companyies adjudicatàries de les línies de transport reforçar els efectius de vehicles per als usuaris de bus lliure. A més, es reprogramaran les freqüències, ajustant-les als horaris amb més requeriment de serveis per tal de poder adaptar la capacitat de transport a la demanda actual. També s’ha acordat amb els centres escolars que s’oferirà informació referent als horaris, parades i freqüències.

Aquestes mesures s’afegeixen a les que ja es van aplicar a partir del 9 de setembre, quan es van incrementar les freqüències del Bus Express i de la L2 i la L6.

Per raons sanitàries, la capacitat màxima en els vehicles de transport públic de viatgers és del 75%. Amb l’objectiu de protegir els usuaris i el personal del transport públic, també s’estableixen un seguit de mesures com l’ús de mascaretes obligatori per a totes les persones d’edat igual o superior a deu anys, a excepció de persones que presentin contraindicacions mèdiques. És recomanable el seu ús a partir dels sis anys d’edat.