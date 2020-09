Vilarrubla reuneix els exministres d’Educació per a analitzar les fortaleses i febleses de l’ensenyament

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha presidit aquest matí una trobada amb els qui van ocupar la seva mateixa cartera des de l’aprovació de la Constitució. La reunió amb els exministres s’emmarca en les diferents trobades de reflexió que Vilarrubla ha organitzat després de la pandèmia de COVID-19 amb diferents actors del sector, com el Sindicat d’Ensenyament, el Consell de les Escoles o la comissió legislativa d’Educació del Consell General.

Durant més de dues hores, Ester Vilarrubla, Josep Dallerès, Rosa Mari Mandicó, Pere Cervós, Roser Bastida, Susanna Vela, Roser Suñé i Eric Jover –l’únic que no ha pogut assistir-hi és Xavier Montané– han debatut sobre quines són les fortaleses i febleses de l’àmbit educatiu al Principat i han fet propostes de millora. En aquest sentit, la titular d’Educació i Ensenyament Superior ha destacat la “bona entesa” entre tots els participants: “una manera de fer que defineix el món educatiu, on sempre s’ha volgut construir a partir d’allò que els governs anteriors havien fet; mai hi ha hagut la voluntat de destruir el que havien treballat els antecessors”, ha destacat.

Per a Vilarrubla i la resta de participants, aquesta és precisament una de les fortaleses de l’ensenyament a Andorra. També ho és “tenir tres sistemes educatius de lliure elecció i gratuïts, un dels pilars de la cohesió social del país” i la importància de la presencialitat”. En aquest sentit, ha reconegut que “no ens podem permetre que les classes que s’hagin de fer virtuals tornin a tenir l’estructura magistral.

D’altra banda, la ministra i la resta d’exdirigents aposten per incloure més les famílies en el procés: “pensar com i què podem facilitar perquè les famílies s’impliquin més en l’acompanyament educatiu dels seus fills”. També han apuntat que caldria “repensar els espais, obrir més les escoles a la societat i veure quines competències lligades als valors caldria reforçar més”.

De la trobada d’avui se’n farà un document que reculli les idees i propostes analitzades i la voluntat de tots els presents és fer-ne una declaració conjunta i signada per tots ells.