El Comú d’Encamp construirà un centenar de noves places d’aparcament a la Vena i les Bons

El Comú d’Encamp construirà un centenar de noves places d’aparcament a la zona de la Vena i a la zona de les Bons. Una vegada signats els contractes d’arrendament dels terrenys amb els propietaris i es publicarà el concurs públic per a l’adjudicació de les obres de les dos zones d’aparcament que es completaran amb una zona verda, un parc infantil i en el cas de l’aparcament de la Vena i una connexió peatonal amb l’avinguda de Joan Martí.

Laura Mas, cònsol major d’Encamp ha explicat que aquesta inversió “ajudarà a donar resposta a la problemàtica d’aparcaments que hi ha tant a la zona de La Vena com a les Bons”, així com per tenir un espai d’aparcament per als turistes que vulguin visitar el conjunt patrimonial de Sant Romà de les Bons.

El Consell de Comú ha informat dels punts acordats en les comissions i juntes de govern realitzades durant l’estiu i ha aprovat una modificació de l’ordinació tributària per tal d’adaptar la liquidació de l’impost de radicació a la nova classificació d’activitats econòmiques inclosa en el decret aprovat pel Govern l’any passat. Un dels canvis és el preu per m2 que s’aplicarà a les empreses que gestionen habitatges d’ús turístic. El preu serà de 0,83 €/m2 donat que amb el nou decret es té en compte la superfície de tots els habitatges d’ús turístic gestionats per l’empresa.

La consellera major i consellera de Finances, Josefina Rodríguez ha explicat l’execució pressupostària a 30 de juny, destacant que el Comú no ha ingressat les quotes corresponents a les llars d’infants, activitats esportives o culturals,… durant el període de confinament per la COVID19 i només ha liquidat un 6,6% dels impostos directes del total previst pel 2020 degut a l’ajornament per al tercer trimestre de l’impost sobre la propietat immobiliària i l’impost sobre rendiments arrendataris, als que s’ha de sumar la taxa i l’impost de radicació. Aquest ajornament que era una de les mesures fiscals incloses en el pla de xoc de reactivació econòmica destinat essencialment a la preservació dels llocs de treball dona una resultat pressupostari de -806.531,15 €.