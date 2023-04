El moviment dotzexdotze segueix impulsant l’ajut a entitats del tercer sector

Durant aquest primer trimestre de 2023 i gràcies als donants i col·laboradors, s’han recaptat 762 euros a benefici de les tres ONG escollides pel moviment #dotzexdotze. Aquestes donacions permetran que les persones beneficiàries i usuàries dels projectes escollits vegin millorat el seu dia a dia.

Les ONG i projectes que han estat les protagonistes són:

Associació Cooperació pel Desenvolupament Local (Coopera Local) que va capitalitzar el mes de gener amb al seu projecte Fil i Ales què té per objectiu aconseguir els fons per a començar a donar microcrèdits a les alumnes i que puguin iniciar els seu propi taller, així com oferir beques per a la matrícula, per a manutenció o per transports a les noies que encara estan o volen començar a estudiar al Centre Yi-jan. Les donacions rebudes ajudaran a algunes de les 200 alumnes del centre de costura que ho necessitin.

Projecte Vida, a qui se li va dedicar el mes de febrer amb el seu projecte de Grups d’Ajuda Mútua (GAM) per a persones amb trastorns addictius i les seves famílies. Els Grups d’Ajuda Mútua en salut mental s’han posicionat de manera important com una de les estratègies més efectives per a acompanyar i millorar situacions de sofriment psíquic relacionat amb diferents experiències. Tenen l’objectiu d’abandonar el rol de malalt, la qual cosa ajuda a respondre a les diferents dificultats generades per l’estigma i autoestigma que acompanya als diagnòstics de trastorn mental. Amb els donatius rebuts es continuaran o ampliaran grups: un per a persones que pateixen un trastorn per consum de substàncies o un trastorn del control d’impulsos (addiccions comportamentals) i un altre per a familiars de persones que pateixen un trastorn per consum de substàncies o un trastorn del control d’impulsos.

Associació Marc GG ha tingut visibilitat durant aquest mes de març. Aquesta ONG acompanya en el procés del dol i dona suport a persones que han perdut un ésser estimat. Les donacions rebudes serviran per a continuar amb els grups de suport que fan mensualment on hi participen una mitjana d’unes vint persones, així com per a mantenir altres activitats com conferències i tallers sobre com conviure amb el dol.

Aquestes donacions s’han aconseguit a través de l’enviament de SMS socials de les mateixes entitats, a través de donacions de particulars a www.dotzexdotze.com, i de les diferents accions que s’han organitzat durant aquests mesos gràcies a la col·laboració d’empreses, mitjans i entitats.





ONG i projectes protagonistes del segon trimestre de 2023

Comença l’abril amb Càritas Andorrana i els seus programes de l’àrea d’acció social. Aquests són alguns dels que té actualment en marxa:

Programa d’Atenció Primària. En el seu programa d’Atenció primària s’atenen les necessitats bàsiques i urgents com són l’alimentació, el pagament de subministraments, l’habitatge, el transport, la salut o l’escolarització, entre d’altres, d’aquelles persones que no poden fer-hi front per determinades circumstàncies, ja sigui per motius econòmics, per situacions personals o familiars. A més de l’ajuda econòmica que representa una solució immediata, a través dels treballadors socials s’acompanya a les famílies per a resoldre les causes que han portat a aquest estat de precarietat i en millorar la seva situació de cara al futur.

Programa de salut. Dintre del Programa d’Atenció Primària es disposa d’un servei focalitzat en la salut ja que és una de les causes que estan estretament relacionades amb la pobresa i l’exclusió. És per això que Càritas Andorrana aposta per intervenir en aquest àmbit, amb la promoció de la salut i millorar així el benestar de les persones. Càritas promou l’accés a la salut oferint un suport econòmic per aquelles persones i famílies que per determinades circumstàncies no poden assumir despeses sanitàries no cobertes per la CASS, ja siguin per a tractaments, proves mèdiques, serveis d’odontologia o altres.

Programa Suport. En aquest programa, també amb la finalitat de promoure la salut i específicament la salut mental, tan importants en els temps actuals, Càritas ofereix un servei d’atenció psicològica que està dirigit a aquelles persones que viuen moments de crisis emocionals, de pèrdues, dol o altres situacions a les quals no saben com enfrontar-se i no poden comptar amb cap altre recurs que respongui a la seva necessitat.





El mes de maig el protagonisme serà de Mans Unides i el seu programa a Tegucigalpa (Hondures) que té per objectiu millorar l’accés i la qualitat de l’educació per a la joventut de la zona rural de Copán gràcies a la dotació de material educatiu i l’equipament de centres de les comunitats.







I, s’acabarà el trimestre al juny amb Aigua de Coco i el seu programa Bloco Malagasy. La Bloco Malagasy és un grup de batucada (percussió afro-brasilera) format per 200 infants procedents dels barris més desafavorits de Tuléar (Madagascar), alumnes del Centre d’Art i Música. El grup es va crear el 2008 per a oferir una alternativa de lleure a les nenes amb risc d’exclusió social i d’embaràs alt durant l’adolescència.