La diada de Sant Romà de Vila aplega un bon nombre d’encampadans

Ambient de germanor a Sant Romà de Vila (Comú d’Encamp)

La diada de Sant Romà de Vila, com cada dilluns de Pentecosta, ha reunit, enguany, una vuitantena de persones que han participat a la celebració de la missa a l’església en honor a Sant Romà i oficialitzada per mossèn Antoni Elvira, a la ballada de sardanes a l’esplanada de l’església i a l’aperitiu popular que ha continuat amb una graellada, organitzada per la Comissió de Festes, amb música en directe del grup musical andorrà Rokyo.

La festa tradicional, comença amb el repic de campanes que dona peu a la missa en honor a Sant Romà i que inclou el cant dels goigs al finalitzar l’eucaristia. Hi han assistit diversos representants comunals, entre els quals els cònsols d’Encamp, Laura Mas i Xavier Fernàndez, així com el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans.

La cònsol major ha valorat molt positivament la festa i ha destacat la participació, no només entre la gent de Vila, sinó també de molts encampadans que volen seguir amb aquesta tradició instaurada des dels anys 70.

Mas ha volgut remarcat la importància de la germanor i treballar per una “Encamp viva”. A més, ha expressat el seu orgull per a poder gaudir de “les festes tradicionals dels nuclis petits d’Encamp” i veure “la unió que es vol per als encampadans”.