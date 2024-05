L’Andona Racing segueix creixent a Lleida

Corredores de l’Andona Racing en una imatge d’arxiu (club)

L’equip ciclista del Principat, Andona Racing, ha assolit la tercera plaça en la classificació per equips de la prova Speed Republik de Lleida. Tres de les corredores andorranes es van situar entre les millors de la competició. Segons assenyalen des del club, ha estat una cursa dura, amb 20 voltes a un circuit de 2,5 km que incloïa una pujada d’uns 800 metres. D’un bon inici, les ciclistes de l’Andona es van posicionar molt bé en el pilot, participant en diversos atacs. Finalment, es formava una escapada amb cinc corredores de l’UPV i del Massi Tactic, corredores de gran nivell que estan fent un bon paper en curses semiprofessionals.

Les andorranes no van poder entrar en l’escapada, quedant-se tallades respecte les capdavanteres. Anna Albalat va situar-se en un grup perseguidor de l’escapada. Mentre, Raquel Balboa i la Sílvia Zúñiga van aconseguir marxar del pilot, mantenint durant tota la cursa la distància amb el gruix de corredores.

De la seva banda, Miren i Laia romanien al pilot i defensat els interessos de les companyes, cadascuna realitzant la tasca que tocava per a sumar per a l’equip.

Des del club destaquen com a resultats finals la 6a posició per a Anna Albalat (5a elit), la 10a i 11a plaça per a Sílvia Zúñiga i la Raquel Balboa, respectivament, (7a i 8a elit). Així mateix, posen en valor el paper de la júnior Ares Rovira (4a júnior) que va treballar sense desistir remuntant posicions. També remarquen la constància d’Esther Piquer que, tot i no tenir bones sensacions, va ajudar les seves companyes en el desenvolupament de la cursa. Keren Potash (categoria màster), de la seva banda, va estar ajudant a Ares Rovira al màxim i, la Laia i la Miren, va estar exercint tasques de control, de forma conjunta, dins del pilot.

Les també ciclistes andorranes, Laia Sebastià, va ser 16a de la general i 9a elit i Miren Miquel 23a de la general i 12a elit.

L’Andona Racing va marxar de terres lleidatanes amb la sensació d’haver obtingut un bon aprenentatge, de ser un bloc fort, com així ho reflecteixen els resultats. Des del club assenyalen que els resultats individuals, en aquest esport, són importants, però encara ho és més posar en valor que al ciclisme el treball en equip es clau.