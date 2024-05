Vela pregunta al Govern pel pagament per a obtenir certificats

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i consellera general, Susanna Vela, ha entrat aquest dimarts, a Sindicatura, una bateria de preguntes escrites sobre el pagament per a l’obtenció de certificats que emet l’administració pública. Vela ha demanat saber els “motius pels qual Govern els cobra amb informació que només l’executiu té al seu poder, com són recerca de documentació pública, certificats d’origen i procedència animal, d’autorització de sortida d’infants del territori nacional, de no deutors, d’escolaritat, d’inscripció escolar, de comerç o societat, de nacionalitat o de societats amb recerca d’arxiu, etcètera”.

La consellera general ha sol·licitat saber quan i com s’actualitzen els preus públics de tramitacions administratives -ja que les darreres daten del 5 de març de 2008-; quin és el termini de lliurement dels certificats i quan seran gratuïts i es podran tramitar electrònicament.

La bateria de preguntes es produeix arran de la presentació del nou reglament en el procés de transformació digital de l’administració, que es va produir la setmana passada. “A Andorra t’has de desplaçar per a trobar algunes certificacions quan haurien d’estar disponibles telemàticament i trobem molt greu que s’hagi de pagar per una informació que només té l’administració”.