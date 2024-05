Xàldiga, jornada d’educació sexual feminista de l’Alt Urgell

Cartell anunciant la jornada d’educació sexual feminista de l’Alt Urgell, Xàldiga (CCAU)

El dissabte, dia 25 de maig, tindrà lloc al passeig Joan Brudieu de la Seu d’Urgell la tercera edició d’educació sexual feminista de l’Alt Urgell, amb el nom de Xàldiga. Al llarg de la jornada, que arrencarà a les 10.30 hores i s’estendrà fins al vespre, es posarà a disposició de tots els públics diversos recursos, tots ells relacionats amb les sexualitats i les afectivitats.

S’ha de tenir en compte que l’educació sexual és una dimensió més del desenvolupament de les persones i, per aquest motiu, és necessari garantir aquest dret, per tal que aquestes puguin desenvolupar relacions socials i sexuals respectuoses, així com cuidar la pròpia salut. Entenent l’educació sexual des d’aquesta mirada, l’objectiu de la jornada consisteix en dotar d’eines, coneixements, estratègies… ben diverses a tothom que passi per Xàldiga, de la mà d’educadores sexuals, sexòlogues i altres perfils professionals relacionats amb aquesta temàtica.

De les 10.30 fins a les 13.30 hores arrencarà la jornada amb la instal·lació de la SexTruck, a càrrec de la Cooperativa Magranes. Es tracta d’una caravana amb continguts adaptats a totes les edats, que té com a objectiu explorar des del goig i el plaer les sexualitats i les afectivitats. Ofereix recursos i espais diversos dins de la mateixa caravana, amb acompanyament per part de professionals. De manera complementària, tindrà lloc la proposta artística “La bellesa del nostre cos”, una taula interactiva (taller amb argila i origami), adreçada a tots els públics.

Paral·lelament, l’entitat GR Feminista tindrà un punt lila diürn durant tota la jornada, per tal de fer prevenció, sensibilització i informar sobre les violències masclistes i lgtbfòbies. Com a activitat complementària, oferirà el contacontes “Aigua Marina” de Júlia Sánchez a les 11.30 hores (per a infants a partir de 5 anys).

Al migdia, de les 11.30 fins a les 13.30 hores, La Tartera oferirà un taller d’estampació tèxtil amb la tècnica de la serigrafia. Per a participar-hi, cal portar una samarreta o bossa de roba clara per a estampar la imatge de la jornada.

A la tarda, a partir de les 16.30 hores, l’associació Colors de Ponent ha organitzat “la gimcana de les relacions sanes”, a través de la qual es treballarà la deconstrucció de mites sobre l’amor i les relacions sexoafectives, procurant garantir que es visquin des d’una posició no tòxica, lliure i responsable. L’activitat es recomana a partir dels 12 anys i cal inscripció prèvia a sai@ccau.cat.

A les 18.30 hores, la llibreria El Refugi ha organitzat la presentació del llibre “Guia gramatical del llenguatge no-binari”, de l’autor Jun Moyano.

Per a acabar la jornada, a les 19.30 hores, tindrà lloc l’espectacle drag “La vedette antifeixista”, a càrrec de Jessica Pulla. Un espectacle replet de nostàlgia, burla, sàtira, música i, sobretot, frivolitat. És per a tots els públics.

Durant la jornada, el CAU de la Seu d’Urgell també posarà a disposició un servei de barra.

Totes les activitats seran gratuïtes.

La jornada ha estat organitzada per l’Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal (CCAU) i per l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i finançada a càrrec dels crèdits rebuts del Ministeri d’Igualtat, Secretaria d’Estat d’Igualtat i Contra la Violència de Gènere.