Irineu Esteve entrena a Font Romeu seguint el tractament de l’esquena

Irineu Esteve entrenant en rollerski (FAE)

Irineu Esteve combina les seves sessions de preparació de pretemporada entre Font Romeu i Andorra. L’esquiador de fons, principalment, entrena a l’estació francesa on té més facilitats per a poder sortir a entrenar en rollerski. El seu dia a dia alterna diverses fases d’entrenament i descans, amb sessions de rollerski, carrera a peu, bicicleta i gimnàs. Tot ho fa mantenint el tractament de l’esquena que, a llarg termini, haurà d’acabar amb les molèsties que ha arrossegat la temporada passada.

Esteve explicava així com és el seu dia a dia a Font Romeu: “M’aixeco i menjo moltes calories perquè sinó perdo molta massa muscular i molts quilos. Normalment la sessió d’entrenament és primer rollerski al matí, ja sigui en clàssic o skating, ja sigui intensitat o zona 1 o inclús zona 3. Després, menjar, dormir, descansar, i a la tarda hi ha gimnàs, córrer o doble sessió de roller”.

Els primers entrenaments d’aquesta pretemporada estan sent bastant suaus a Font Romeu, alternant dies amb més intensitat, però especialment creant la base física “amb sessions de volum en zona 1, aprofitant també per a millorar aspectes tècnics i no forçar la màquina massa”, explica Esteve.

Pel que fa al tractament de l’esquena “ha evolucionat bastant favorablement”, afirma Esteve. “Seguim amb el tractament conservador que vam treballar des de novembre. Sí és cert que farem alguna injecció de corticoides, que em deixarà treballar bastant bé, potser al 80%, així que cada cop anem a millor. Esperem continuar així i, en mes i mig, farem net i començarem la pretemporada molt més seriosament”, ha assegurat el fondista andorrà.

Amb tot, Esteve reconeix que actualment ja pot entrenar “bastant bé al 70-80%”: “Puc fer les sessions de rollerski tant en skating com en clàssic, que en clàssic abans no podia, i ara sí. És cert que depèn de quina intensitat potser em fa una mica de mal quan he acabat, però durant l’activitat ho puc fer tranquil·lament. En gimnàs em molesta depèn de quin exercici, que potser l’he de deixar de fer, però hi ha exercicis substituts, així que tot va bé”.