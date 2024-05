Gerard de la Casa segueix abonat a la segona posició

Gerard de la Casa pujant a La Trona (FotoEsport)

Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX), va tornar a pujar al segon esglaó del podi a la XIX Pujada a La Trona. Al tradicional escenari de l’automobilisme català es va disputar la 19a edició de l’esmentada pujada, segon meeting del Campionat de Catalunya de l’especialitat (CCM) de la present temporada.

El pilot de Baporo Motorsport va marcar un millor crono de 4’03”598, insuficient per a superar el Porsche (997 GT3 CUP) de Joan Salvans (3’59”914) que va ser el triomfador de la categoria Turismes. Va completar el podi Enrique Perelló pilotant el seu Porsche 911 GT3.





La pujada a La Trona va mantenir el seu escenari de sempre

Els organitzadors de l’esdeveniment, V-Line Org, van seguir amb la tradició a la 19a edició de la pujada i van preparar més de 5 km de la carretera BV-4608 (a partir del PK-13) que uneix les localitats de Sant Hipolit de Voltregà i Sant Boi de Lluçanès.

La climatologia es va mantenir favorable als participants (asfalt sec) mentre es van disputar les pujades.





Els Porsche segueixen inabastables per a Gerard de la Casa

El canvi de temporada no ha comportat una variació pel que fa a les primeres posicions de les classificacions scratch. En opinió del pilot de Gedith Center: “La nostra participació a La Trona ha seguit la línia plantejada a priori. El Ford ha funcionat de manera impecable i en aparença hem tingut un bon ritme, sobretot a la primera pujada vàlida per a la cursa. Dic en aparença, perquè no n’hi ha hagut prou per a superar un Joan (Salvans) que, al volant del seu Porsche, ha pilotat a un gran nivell i ens ha superat, en aquesta ocasió, per 3””.

Amb tot, Gerard de la Casa està disposat a continuar lluitant: “És evident, intentarem capgirar la situació. És cert que portem diverses temporades treballant en aquest objectiu i sembla que costa més del que ens pensàvem. Soc optimista, la confiança en el Fiesta continua millorant i de manera regular anem llimant diferències amb els nostres rivals”.

La 51 Pujada a Sant Feliu de Codines serà el proper repte que afrontarà Gerard de la Casa i el seu equip Baporo Motorsport. La cita és el 8 de juny, al Centre Cívic de Bigues i Riells per a portar a terme els tràmits de les verificacions, administratives i tècniques, i a continuació les diferents pujades programades.