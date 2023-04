Arinsal: Xterra Trail Run Worl Series a la Merrell Skyrace Comapedrosa

La prova espera els millors esportistes de muntanya el 22 i 23 de juliol (Ocisport)

L’SKYRACE Comapedrosa manté la seva vocació Internacional i forma part del circuit XTERRA Trail Run World Series amb la cursa de 24k (i 2.375m+). Un circuit Internacional dissenyat per a combinar comunitat i aventura, el circuit està obert a tots els corredors, des d’aficionats fins a elit, individuals i parelles, amb més de 30 curses a més de 20 països d’Europa, Amèrica i la regió d’Àsia-Pacífic.

Els propers 22 i 23 de juliol, la localitat andorrana d’Arinsal i el seu magnífic entorn acollirà un dels esdeveniments més espectaculars del calendari del trail running actual amb la celebració de les clàssiques SKYRACE Comapedrosa i SKYRACE Arinsal, a la qual s’incorpora la VERTICAL Comapedrosa. Les inscripcions per a la Merrell Skyrace Comapedrosa 2023 ja estan obertes.

La Skyrace Comapedrosa amb 24k i 2.375m+, seguirà present en un circuit Internacional de primer nivell com és el XTERRA Trail Run World Series. Els participants gaudiran dels senders tècnics, els cims i els paisatges del Parc Natural del Comapedrosa, l’estació de Pal-Arinsal, el Pic de les Fonts, el Pla de l’Estany, l’Estany Negre, i molts altres punts a descobrir en un paratge de somni.

El 2022 la Merrell Skyrace Comapedrosa va veure coronar-se la canadenca Lindsay Webster i el francès Damien Humbert, però per les valls del Comapedrosa han desfilat figures del trail running mundial com Kilian Jornet, Tom Owens, Denisa Dragomir, Christian Mathys o Sheila Avilés.

A banda de l’Skyrace Comapedrosa (24k amb 2.375m+) també hi haurà com és habitual l’Skyrace Arinsal (19k amb 1.456m+), a les quals se suma la Vertical Comapedrosa (8km amb 1.480m+), un repte que proposa ascendir el cim del Comapedrosa (2.943m) on hi haurà la meta, en una cursa vertical des d’Arinsal.

Després de 14 edicions de l’Skyrace Comapedrosa, ara, es fa un pas endavant i formarà part del Comapedrosa Mountain Festival, un festival de muntanya que neix aquest 2023 pensat per a tota la família.

Amb aquest nou format es multipliquen les activitats esportives en un cap de setmana que promet diversió a família en contacte amb la natura.

Comapedrosa Mountain Festival, un cap de setmana d’activitats i autèntic trail running a Arinsal. Les inscripcions de les curses ja es poden fer a la web www.skyracecomapedrosa.com