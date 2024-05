Talls de trànsit a Castellciutat per les obres al carrer de mossèn Cinto Verdaguer (Mapa: Ajuntament de la Seu d’Urgell)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha informat que amb motiu de les obres que s’estan realitzant al carrer de mossèn Cinto Verdaguer de Castellciutat, aquesta via romandrà tancada al pas del trànsit rodat del 20 al 29 de maig, ambdós inclosos. Com a mesures viàries alternatives, durant aquest període s’habilitarà un pas de vianants protegit per a facilitar la circulació dels veïns i veïnes del poble. D’altra banda, per a accedir amb vehicle a l’escola, s’haurà de fer per l’N-260 i seguir pel carrer de Sant Isidre.

L’entrada a Castellciutat s’habilitarà al carrer de Mn. Cinto Verdaguer només de pujada, mentre que la sortida es farà des del carrer de l’Hortal. Finalment, del 29 de maig al 25 de juny hi haurà talls puntuals de trànsit rodat en aquest mateix carrer a causa de l’execució de treballs específics.

El consistori urgellenc lamenta les molèsties que aquesta intervenció pugui suposar en el veïnat.