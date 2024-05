Un detingut per conduir amb el permís retirat i, un altre, per mantenir relacions no consentides amb la seva parella

Un home emmanillat (iStock)

Aquest passat dissabte, 18 de maig, a les 21:45 hores, al punt fronterer del riu Runer, es va arrestar un home veí de les valls, de 28 anys, per incomplir una ordre judicial de privació del seu permís de conduir. L’individu detingut va ser controlat mentre conduïa un turisme particular quan ho tenia prohibit.

D’altra banda, aquest diumenge, a les 15:00 hores, a Escaldes-Engordany, es va detenir un home veí del Principat, de 42 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i la llibertat sexual, en haver mantingut relacions sexuals no consentides amb la seva parella i posteriorment coaccionar-la per a no denunciar els fets davant la Policia.