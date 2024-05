Jocs en català: “Cat Box”

Capsa del joc “Cat Box”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Cat Box”.

Cat Box és un joc de taula que conté 59 cartes i, en el qual, hauràs d’ajudar els teus gats a ocupar totes les caixes de cartró que puguis. Pren una identitat i intenta que hi hagi el major nombre de gats del teu color visibles a l’àrea de joc, tret que siguis el chihuahua, perquè llavors voldràs que hi hagi el màxim nombre de caixes buides.

Cat Box està concebut per a jugadors a partir dels 6 anys. Hi poden prendre part de 2 a 5 participants i una partida pot durar entre 15 i 30 minuts. El fabricant és Second Gate Games.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística