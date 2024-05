Convocatòria de subvencions per al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l’Alt Pirineu i Aran

El centre històric de la Seu en vista aèria (RàdioSeu)

L’Institut per al Desenvolupament i la promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), que depèn del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, ha obert la convocatòria de les subvencions per al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural a l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran. El període per a executar l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 21 de novembre d’enguany.

Aquesta línia de subvencions, dotada enguany amb un total de 420.000 euros, un 5% més que el 2023, vol donar suport a ens locals i associacions de l’Alt Pirineu i l’Aran per a consolidar l’economia local, fer valer el patrimoni cultural i millorar la competitivitat professional.





En concret, es poden demanar ajuts per a les següents activitats:

L’organització de fires. L’organització d’activitats formatives o lúdiques que incideixin en la promoció del patrimoni cultural i el desenvolupament local. L’edició de publicacions de caràcter cultural, socioeconòmic i científic.

La quantitat màxima que es pot percebre de subvenció per cada activitat és de 10.000 euros. Els ens locals i les associacions que poden optar a aquests ajuts disposen de 20 dies naturals per a presentar les seves sol·licituds.