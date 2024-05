“La pintura dins la pintura”, una exposició que respira harmonies de la natura

Teresa Ventura

L’ambaixada espanyola i l’extensió a Andorra de l’Institut Cervantes de Toulouse, ens acaba d’oferir una nova exposició que s’emmarca dins del seu ampli programa cultural de 2024, amb la pintora Elisenda Capdevila. Va obrir l’acte de la inauguració l’ambaixador Carles Pérez-Desoy, acompanyat del ministre conseller de l’ambaixada Enrique Conde, i del comissari de la mostra Joan Ganyet.

Elisenda Capdevila ha exposat a diversos centres culturals de països com Argentina, Àustria, França, Rússia i Veneçuela. El seu objectiu es captar l’essència dels paisatges i deixar-se influir pel seu entorn pirinenc que li és molt proper, i a través de la seva manifestació artística.

L’ambaixador Carles Pérez-Desoy presentant la pintora Elisenda Capdevila i el comissari de l’exposició Joan Ganyet

L’autora va explicar que en la seva pintura no hi ha informació racional ni lògica visual, sinó senzillament senyals, cicatrius i rastres on cada color és com una nota musical que va transportant els seus registres sensorials i on volem destacar el seu “Improntus” i el “Concert de piano”.

El seu “Fimbradís” que il·lustra la portada del seu díptic de presentació expressa el moviment transversal que fan les flors i les tiges per l’acció de la brisa del camp. L’autora capta el moviment de les flors altes quan bufa una mica de vent, com si fos una onada suau.

L’obra Fimbradís, d’Elisenda Capdevila

La pintora també ens diu que per a pintar qualsevol de les seves obres, espera percebre l’energia que flueix del silenci… per a construir i pintar noves realitats. Són efectes que trobem en la seva “Cruilla” al costat dels “Cards grocs” fins a arribar al seu “Blanc Encisat” i la seva “Agitació”.

El quadre Blanc encisat, d’Elisenda Capdevila

Hom descobreix una de les seves obres amb el títol de “Creació”, aquesta última pintura inspirada en l’oratori de Joseph Haydn (1732 – 1809) que porta el títol homònim de “La Creació” compost l’any 1798 . Elisenda Capdevila ens comenta que també es va inspirar en la Simfonia número 2 “Resurrecció” de Gustav Mahler (1860 – 1911) per a titular una altre de les seves obres.

La pintora ens comenta que la darrera pintura realitzada específicament per a aquesta exposició és la titulada “Encreuaments”, la qual ens aporta un gran simbolisme alhora que s’hi respiren harmonies en rosa. Unes harmonies que trobareu també al seu món arcaic on les papallones de paper simbolitzen els colors suaus de la natura verge.

Amb els sorolls de la ciutat, va caminant pels camins que ens porten fins a les “Connexions” amb l’aigua de la muntanya llunyana i alhora propera. Perquè l’art, es un camí on conflueixen, sentiments, expressions i “Encreuaments” que cal saber descobrir en cada una de les pintures que ens acompanyaran en l’exposició “Pintura en la pintura”.

El ministre conseller Enrique Conde i l’ambaixador espanyol davant dels quadres, “Improntus” i “Encreuaments” en color rosa

La mostra es pot visitar fins al dia 19 de juny a la sala d’actes de l’ambaixada espanyola al Principat d’Andorra, al carrer Prat de la Creu, número 34 d’Andorra la Vella, al Coprincipat d’Andorra als Pirineus.





Text i fotos: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA)