L’Escola Agrària del Pirineu organitza un curs d’identificació d’aus rapinyaires en vol

Un exemplar d’àliga cuabarrada (Gencat)

L’Escola Agrària del Pirineu, a Bellestar, organitza un curs d’identificació d’aus rapinyaires en vol. L’activitat, que tindrà una durada de 16 hores, anirà a càrrec del naturalista Àngel Bonada, que exerceix com a tècnic al Servei de Fauna i Flora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i del Parc Natural del Cadí-Moixeró.

La formació, prevista per al 24, 25 i 31 maig i l’1 de juny, té com a objectiu aprendre a reconèixer aquest tipus d’aus i abordar la biologia específica dels rapinyaires. A més, s’hi explorarà l’ús d’òptica especialitzada, com prismàtics i telescopis, així com guies de camp i aplicacions relacionades. El curs comptarà amb sessions teòriques a l’escola i sortides pràctiques als entorns naturals com el Roc Beneïdor, amb l’objectiu de reconèixer i comprendre el comportament d’aquestes aus.

Les persones interessades a inscriure’s cal que omplin un formulari a Internet. Per a més informació es pot trucar al telèfon 973 35 23 58 o bé escriure al correu electrònic marta.belmonte@gencat.cat. El cost del curs, que es farà els divendres, de 17 a 19 hores, i els dissabtes de 9 a 14 h, és de 32 euros.