Jordi Garcia, seleccionador absolut d’hoquei patins i, Manel Rubio, director esportiu

Jordi Garcia, nou seleccionador absolut d’hoquei patins (FAP)

La Federació Andorrana de Patinatge (FAP) ha comunicat la designació de Jordi Garcia com a nou seleccionador absolut d’hoquei patins que prepararà el Words Skate Games Itàlia 2024 que es durà a terme el proper mes de setembre a Novara. Després d’un exhaustiu procés d’anàlisi intern, des de la federació, s’ha optat per a escollir Jordi Garcia, degut a la seva trajectòria professional i a la seva bona predisposició per a continuar avançant en el projecte, tot confiant en els membres que el conformen.

El nou seleccionador ha demostrat la seva capacitat per a liderar equips professionals. Amb una llarga carrera, tant com a jugador, com a coordinador d’equips de base (ha estat a Sant Feliu de Codines, el Manlleu, el Manresa o el Cadí) i com a tècnic (va dirigir l’equip d’OK Lliga Plata d’Olot; actualment col·labora amb les tecnificacions de les categories de base amb la Federació Catalana de Patinatge, a més de ser l’artífex de l’ascens de l’Andorra Hoquei Club a Primera catalana) ara pren les regnes de la selecció absoluta sènior masculina amb l’objectiu de conquerir nous èxits.

Des de la junta directiva es vol agrair el compromís de Manel Rubio dins de la federació i s’anuncia que seguirà com a director tècnic d’aquesta disciplina a més de ser el seleccionador dels equips de base, on la seva dedicació i esforç està reforçant el seu desenvolupament i creixement esportiu.

D’aquesta manera Manel Rubio continuarà preparant la categoria U19 per al proper Words Skate Games Itàlia 2024 que també tindrà lloc a Novara, el proper mes de setembre.

La junta directiva està convençuda que sota el lideratge de Manel Rubio i Jordi Garcia, els equips continuaran creixent i aconseguiran nous reptes en l’àmbit internacional.