Comencen a repartir els clauers per al nou sistema de contenidors tancats a la Seu

Anunci sobre els contenidors tancats a la Seu (RàdioSeu)

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet aposta definitivament pel nou sistema de “contenidors tancats”, que els usuaris podran obrir mitjançant un clauer o bé, si ja hi estan inscrits, a través de l’aplicació de mòbil que es va posar en marxa dins de la campanya ‘Si recicles, guanyes’.

Aquests darrers dies l’ens ha tramès una carta a totes les llars de la Seu i Castellciutat en què s’explica els detalls principals del nou format, que presenta com a principal novetat el fet que els contenidors d’orgànic i resta tindran un pany, el qual es podrà obrir amb algun dels dos formats esmentats. La resta de contenidors, com els d’envasos, paper o vidre, seguiran oberts com fins ara.

En aquesta missiva es remarca la importància d’anar a buscar el clauer al Centre Cívic El Passeig i a la Sala Sant Domènec, fins al 28 de maig (de dilluns a divendres, d’11.30 a 14.30 hores, i de 16 a 20 hores, i dissabte de 9.30 a 14.30 hores), per a poder així seguir llençant les deixalles amb normalitat als contenidors que es tanquen. Per a fer-ho cal portar la carta i identificar-se amb el DNI, ja sigui de la persona indicada o d’alguna de les altres persones empadronades al domicili.

En cas que cap d’aquestes persones ho pugui fer, hi pot passar una altra persona que tingui l’autorització signada pel destinatari de la carta, o bé portant la carta i un document on hi consti el seu nom i l’adreça de l’habitatge, com per exemple un contracte de lloguer, un rebut de llum, un rebut del gas o similar. Durant aquests dies també s’han organitzat xerrades informatives per als veïns que en vulguin saber més.

D’aquesta manera, l’organisme que agrupa tots els municipis del nord de l’Alt Urgell vol fer “una passa endavant per a incrementar les dades de recollida selectiva”. I és que, malgrat que l’Alt Urgell segueix sent entre les comarques que millor recicla, aquests darrers anys el seu percentatge de selecció s’ha quedat estancat per sota del 60%. Ara, es vol arribar com a mínim a l’objectiu del 65% que marca actualment la Unió Europea com a “obligatori” pels estats membres.

La Mancomunitat considera que el nou sistema permetrà identificar si els usuaris llancen correctament cadascuna de les fraccions i, si és així, premiar-los amb una rebaixa en el rebut d’escombraries, per a així seguir implantant “una taxa justa” per a qui recicla millor i més cara per a qui fa pitjor la selecció. Tot i això, han remarcat que els únics contenidors que estaran tancats amb clau són els d’orgànica i resta, pel fet que és on s’ha detectat més incompliments per part d’aquest segon grup: el dels que reciclen malament o, directament, no fan cap mena de tria dels residus. A més a més, la fracció orgànica suposa un 40% dels residus a nivell domèstic. Entre els objectius del nou mètode, a més d’arribar al 65% de selecció i implantar una taxa justa, hi ha reduir en un 7% dels residus per càpita i assolir un valor màxim d’impropis del 30%.