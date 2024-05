Una sortida de pista deixa sense opcions a Vinyes – Mercader

Joan Vinyes – Jordi Mercader a l’interior del Hyundai (FotoEsport)

Joan Vinyes – Jordi Mercader als comandaments del Hyundai i20 Rally2 del Team Rallycar no van poder culminar amb èxit la seva participació al 4 Rally de tierra Reino de León, segona prova vàlida per a la Copa d’Espanya de l’especialitat (CERT) de la present temporada. L’abandonament del pilot d’Hyundai Andorra es va produir a l’inici de la tercera secció, en concret a l’especial Valdefuentes del Páramo. Una especial en què es marcaven puntes de 200 km/hora i frenades molt brusques.

“En una d’aquestes frenades el Hyundai ens ha escapat i no hem pogut evitar la sortida de pista i l’abandó conseqüent. Estàvem situats a la tercera posició scratch”. Era el comentari de Vinyes, qui a més afegia: ”Sens dubte, la pluja que ha caigut les darreres hores ha deixat les pistes en un estat lamentable. La reacció del Hyundai preparat per Rtechnology, en aquestes circumstàncies, ha estat incontrolable”.

Fins al moment de l’incident, mancant tres especials per al final, els pilots de Rallycar estaven protagonitzant un ral·li en constant progressió. Els cronos de les especials inicials no es van ajustar al que s’esperava, però un canvi de pneumàtics va resultar decisiu per a iniciar la remuntada.





Tres jornades de treball intens no van tenir recompensa i el pronòstic d’una meteo molt complicada es va complir

León va rebre els participants del seu ral·li amb un ambient hivernal i xàfecs dispersos. Durant la competició es van produir variacions constants, barrejant-se el sol i la pluja en curts espais de temps que van tenir conseqüències a les pistes. D’aquesta manera, la disputa del “shake” es va iniciar amb pols al traçat i al cap de 2 hores els equips van acabar competint en una pista enfangada.

La disputa del ral·li es va fer en un estat lamentable del recorregut, a causa de la pluja que no va deixar de caure i en alguns moments de manera molt generosa.





Un test molt positiu segons el pilot d’Auto Centre Principat

Els organitzadors de l’esdeveniment (ATK Motorsport) van preparar, dijous (dia 16) previ a l’inici del ral·li, un test privat a què tenien accés un màxim de 15 equips que, com a condició indispensable, havien d’estar inscrits a la prova.

Vinyes – Mercader i el seu equip van considerar que podia ser molt positiu per a tenir referències més “fresques” del Hyundai en un escenari que no era el de les cronometrades del ral·li, però que tenia connotacions molt semblants.

El test es va disputar entre les 9 i les 13 hores del dijous esmentat, en una especial de 4 km, amb la localitat de Cuadros com a centre neuràlgic.

“Objectiu complert al test”, era l’opinió de pilot andorrà en completar les quatre hores de test. A més afegia: “He agafat ritme després de dos mesos sense situar-me al volant del Hyundai de Rtechnology, També crec que ha estat un test molt positiu per a adaptar-nos a unes pistes que no sabria com definir-les, diria que en general són “rares”, molta pedra solta, llisquen molt, molt trencades… Una combinació que provoca alguna reacció inesperada del Hyundai, amb el corresponent ensurt. No hi ha dubte que això forma part de les curses i cal estar sempre concentrat per a superar aquestes situacions. De moment molt content”.





Divendres (dia 17) jornada maratoniana per als equips

El primer dia del planning horari del 4 Rally Reino de León ha tingut una agenda molt carregada per als equips. A la prova de l’ATK Motorsport van coincidir l’única opció que havia de reconèixer les especials (entre les 7 i les 13 hores), les verificacions administratives i tècniques, també al matí. Els pilots van continuar, amb el temps just de posar-se la roba de competir i asseure’s al volant de les mecàniques respectives, amb la disputa d’un shake i el tram de qualificació (TC). A la recta final de la jornada, diversos esdeveniments preparats pels organitzadors i la cerimònia de sortida van tenir ocupats els protagonistes del ral·li fins ben entrada la nit.

Per a Vinyes ha estat un dia complicat, però completat amb sensacions positives. Aquest era el seu comentari: “Hem pogut completar les dues passades per les especials, ha estat un doble esforç, però molt positiu a l’hora d’afrontar el ral·li. Al “shake” hem estat entre els més ràpids en les passades prèvies al TC. A la qualificació hem sortit a la primera posició i després que la pluja augmentés en els moments previs a la sortida, això no ha jugat a favor del nostre objectiu. Tot i content d’haver superat aquesta jornada tan densa i variada, les expectatives són excel·lents”.

Cal comentar que Vinyes – Mercader (Hyundai i20) van completar el TC (4.220 metres) aturant el crono en 2’41”553, a la vuitena posició entre els 20 pilots que van disputar l’especial.





A León, Vinyes – Mercader van anar de menys a més fins a l’accident

La prova d’ATK Motorsport es va iniciar en unes condicions diferents de les que els equips havien vist en els reconeixements. La pluja de la tarda-nit de divendres i la que va caure durant la disputa de les especials van deixar el recorregut en un estat molt delicat.

Els pilots de Hyundai Andorra van completar la primera passada al bucle inicial (dues cronometrades) a la quarta posició de la classificació absoluta, però més distanciats del previst dels rivals directes. A la primera assistència van fer un canvi que va resultar decisiu per a millorar, així ens ho comentava Vinyes: “Hem sortit amb pneumàtics massa durs… Hem canviat per un compost més tou, estic convençut que anirà millor”. Va encertar de ple.

Van acabar la primera part del ral·li en posició de podi (tercer lloc) amb opcions de millorar i sobretot amb distàncies més folgades amb els rivals que venien per darrere.

Lamentablement, no van poder continuar amb la progressió quan semblava que com a mínim podien repetir el segon lloc del 2023.

La Copa d’Espanya de Ral·lis de terra torna a tenir una aturada de dos mesos fins a la disputa del següent ral·li. Els dies 19 i 20 de juliol la cita serà a Arrecife, a l’illa de Lanzarote, per a disputar el Ral·li dels Volcans.