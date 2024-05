L’OTSO Travessa d’Encamp arriba aquest cap de setmana a la 41a edició batent nou rècord d’inscrits

Presentació de la 41a OTSO Travessa d’Encamp (Comú)

L’OTSO Travessa d’Encamp, la cursa de muntanya més antiga dels Pirineus arriba a la seva 41 edició els pròxims 24, 25 i 26 de maig (divendres, dissabte i diumenge) mantenint les sis distàncies, tot i alguns canvis de recorregut per l’acumulació de neu inesperada a aquestes dates a les cotes més altes, batent un nou rècord d’inscripcions superant les 1.300.

Laura Mas, cònsol major d’Encamp ha expressat “és un esdeveniment que dona el tret de sortida al calendari esportiu i cultural que es preveu en temporada baixa per dinamitzar la parròquia”.

La cònsol ha agraït la col·laboració d’Andorra Turisme i Grandvalira Resorts com a principals patrocinadors conjuntament amb el Comú d’Encamp, així com a OTSO esport, a la Federació de Muntanya d’Andorra i a tots el voluntariat per la part organitzativa.

Per la seva part, el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha indicat que “totes les arribades i sortides es concentren a la plaça dels Arínsols per a dinamitzar el centre de la parròquia” i ha animat a tothom a “participar del village i de l’esdeveniment durant tot el cap de setmana”





Horaris i programa

Marot ha recordat que la sortida de la ultratrail (95 km, inicialment prevista amb 120 km), una de les més llargues d’Andorra, serà divendres a les 22 hores. La cursa de 75 km (inicialment 80k) serà dissabte a les 5 hores (matinada) i a les 9 hores sortirà la marató de 42 km. Les sortides es completaran diumenge amb les curses de 21 km, amb sortida a les 8 hores, la de 12 km amb sortida a les 9 hores, i la de 7 km amb sortida a les 10 hores.

L’entrega de premis serà diumenge, a les 14 hores, a la mateixa plaça dels Arínsols.





Nou record d’inscripcions i gran varietat de procedències

Per la seva part el ministre de Turisme i comerç, Jordi Torres, ha explicat que Andorra Turisme aposta una vegada més per a donar suport a aquest esdeveniment i ha remarcat que “la difusió mediàtica de la Travessa en els mitjans especialitzats dels països del nostre entorn ajuda a ampliar la visibilitat d’Andorra i a posicionar-nos com a destinació de muntanya més enllà de la temporada d’esquí” i ha recordat algunes xifres de l’impacte econòmic com per exemple que “el 97% dels participants van realitzar la seva estada explícitament per la cursa, i 6 sobre 10 varen indicar la voluntat de tornar al Principat”, entre altres.





Principals novetats

Jordi Solé, director d’OTSO SPORT ha explicat les principals novetats, entre les quals destaca que la nova direcció de la cursa per a l’edició 2024 que recau en el reconegut ultracorredor, Pau Capell, amb una àmplia trajectòria en el món del trail i pel coneixement que té del país, donada la seva residència i espai d’entrenament.

Solé també ha destacat l’increment del nombre d’inscripcions “s’han superat les 1.300” i ha remarcat que “s’han multiplicat la varietat de procedències on destaquen fins a més de 25 nacionalitats diferents”. Les inscripcions dels participants provinents de diferents punts de l’estat espanyol, especialment Catalunya, destaquen per sobre de la resta, quantitativament parlant, i per països hi ha representació dels cinc continents.

Pau Capell, com a director de la cursa, ha explicat que inicialment s’havien dissenyat uns recorreguts molt atractius i amb molts punts emblemàtics de la parròquia, però l’acumulació de neu a les cotes altes ha obligat a realitzar canvis importants. Les dues curses més llargues, s’escurçaran uns quilòmetres, i totes les curses, exceptuant la de 7 i la de 21, veuran reformulats els itineraris. Capell ha afegit que “s’ha esperat fins a l’últim moment perquè volíem que es pogués gaudir de la parròquia en la seva plenitud“, però ha afegit “no és possible perquè hi ha molta neu i per seguretat dels corredors baixarem la cota” i per sort “la parròquia d’Encamp permet gaudir-la en cotes altes, però també baixes”.

Capell ha informat que “els tracks definitius es publicaran dijous després d’ajustar el màxim tots els avituallaments” perquè tothom ho pugui tenir abans d’arribar a Andorra, i ha recordat “la importància de la seguretat dels participants” i també “es faran els briefings i els controls previs a les sortides”.





Participació internacional i esportistes d’elit

La Travessa d’Encamp és un dels esdeveniments que millor combina la participació de diversos perfils de participants. En l’edició d’enguany es preveu la participació d’esportistes d’elit com Sheila Avilés, guanyadora el 2022 de la carrera OCC Chamonix-Montblanc by UTMB i Andreu Simón, guanyador de la Transgrancanària l’any passat.

Pel que fa a les inscripcions un 88% són internacionals, provinents de països com Espanya, França, Regne Unit, Kènia, Nova Zelanda… dels quals un 33% són dones.

En aquesta edició, després de la bona experiència dels anys anteriors s’ha convidat a l’equip OTSO de Kènia i, per tant, seran també 5 corredors kenians que participaran en la cursa: Theophilus Kipsang Yator (42k), Gladys rotich (42k) i Nickson Koech Kosgei (21k), Elkanah rauta parningo (21k) i Judith Jerono (21k).





Tots els recorreguts puntuen a la Copa d’Andorra i quatre als punts ITRA

Totes les distàncies seran puntuables per la Copa d’Andorra 2023 organitzada per la Federació Andorrana de Muntanya i, seguint amb la novetat de l’any passat, la Internacional Trail Runnig Association ha classificat els quatre recorreguts de 21 km, 42 km, 84 km i 126 km, amb 1, 2, 4, i 5 punts ITRA.

Aquesta puntuació és necessària per a accedir a altres curses de llarga distància, com la UTMB per exemple que se’n necessita 15 en 3 carreres, i per a la classificació general dels corredors de muntanya, que es realitza a través de l’índex de rendiment.