El sector hoteler, pendent de la campanya de Setmana Santa

Una habitació d’hotel (iStock/arxiu)

La Setmana Santa és una de les dates fortes de l’any quant a turisme i molt esperada pel sector hoteler. El punt àlgid de la setmana comprèn des d’aquest dijous fins a dilluns sant. A l’estat espanyol el dijous és festiu a la majoria de comunitats, però no a la veïna Catalunya, mentre que el dilluns de Pasqua sí que ho és. Per això, es tracta de 5 dies que poden resultar beneficiosos per als hotels i comerços del Principat.

La Unió Hotelera d’Andorra ha una previsió de l’ocupació que es podria registrar, sempre pendent de les reserves de darrera hora. La UHA indica que “a nivell de previsions per a aquesta Setmana Santa, estaríem, a dia d’avui, i recordant que sempre esperem les d’última hora, al voltant del 64,27%”, manifesta Jordi Pujol, director de l’organisme.

Per parròquies, la previsió de l’ocupació hotelera de Setmana Santa estaria, aproximadament, a Escaldes-Engordany 74,23%; Andorra la Vella 67,59%; la Massana 66,12%; Ordino 65,16%; Encamp 63,96% i a Canillo 53,28%. Respecte al Pas de la Casa es podria arribar a un 51,40%. No s’han facilitat dades de Sant Julià de Lòria.





Les dades de la darrera setmana

L’ocupació de la setmana del 27 de març al 2 d’abril, segons informa la UHA, ha estat del 52,78%. A nivell únicament d’aquest passat cap de setmana, el percentatge, de mitjana, puja fins al 58,24%. La mitjana total del març 2023 ha estat del 64,75% (l’any 2022 va ser del 58,17%). Aquesta xifra seria també força similar al març del 2019 (63,79%), abans de la pandèmia.