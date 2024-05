La Generalitat presenta les novetats de Pla INFOCAT als responsables municipals de l’Alt Pirineu i l’Aran

Una zona calcinada en l’incendi de Peramola de 2022 (RàdioSeu)

Protecció Civil de la Generalitat presenta les novetats del pla INFOCAT, revisat recentment per a adaptar-lo al canvi climàtic, als alcaldes, alcaldesses i diferents responsables municipals de la demarcació de l’Alt Pirineu i l’Aran. La sessió, que s’ha fet de forma telemàtica, ha estat organitzada per la Delegació del Govern a l’Alt Pirineu i l’Aran i ha comptat amb la participació d’una vintena de càrrecs municipals de 16 municipis.

La reunió informativa ha estat moderada pel tècnic de Protecció Civil, Sergi Turmo, qui ha comptat amb la presència dels Bombers de la Generalitat i dels cossos dels Agents Rurals i Mossos d’Esquadra.

El Govern català ha aprovat recentment la revisió del Pla especial d’emergències per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) amb l’objectiu de reforçar la capacitat de tot el sistema de protecció civil i emergències davant l’agreujament del risc d’incendi forestal a Catalunya en el marc del canvi climàtic. El nou Pla millora l’estructura interna dels grups operatius en les seves actuacions sobre el terreny, s’han ampliat les mesures d’emergència per a la protecció de la població i s’ha millorat el flux de presa de decisions.

A més, s’ha ampliat el nombre de municipis amb obligació de redactar el seu pla municipal per incendis forestals degut a un nou anàlisi de perill que incorpora factors de canvi climàtic. D’aquesta manera, a l’Alt Pirineu i l’Aran hi ha 1 municipi que ha passat a no tenir obligació ni recomanació a estar obligat: Puigcerdà; 1 que ha passat de no tenir obligació ni recomanació a estar recomanat: Arres; 27 que han passat de tenir una recomanació a estar obligats: Alàs i Cerc, Arsèguel, Bolvir, Bossòst, Canejan, Cava, Esterri de Cardós, Farrera, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Les, Llavorsí, Llimiana, Meranges, Pont de Bar, Rialp, Riu de Cerdanya, Sant Esteve de la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Soriguera, Tírvia, Urús, Vall de Cardós i Valls d’Aguilar. Finalment, 1 municipi ha passat d’estar obligat a tenir una recomanació: Organyà.

La resta de municipis han mantingut la mateixa recomanació o obligatorietat de tenir el pla. D’una banda, 40 municipis mantenen l’obligatorietat: Abella de la Conca, Alins, Alp, Alt Àneu, Baix Pallars, Bassella, Bellver de Cerdanya, Cabó, Castell de Mur, Coll de Nargó, Conca de Dalt, Espot, Estamariu, Fígols i Alinyà, Gavet de la Conca, Guingueta d’Àneu, Isona i Conca Dellà, Josa i Tuixén, Lladorre, Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, Montferrer i Castellbò, Naut Aran, Oliana, Peramola, Pobla de Segur, Pont de Suert, Prullans, Ribera d’Urgellet, Salàs de Pallars, Seu d’Urgell, Sort, Talarn, Torre de Cabdella, Tremp, Vall de Boí, Valls de Valira, Vansa i Fórnols, Vielha e Mijaran, Vilaller. D’altra banda, 7 municipis mantenen la recomanació: Bausen, Bòrdes, Das, Esterri d’Àneu, Llívia, Prats i Sansor, Vilamòs

Les novetats al pla INFOCAT adapten l’organització i la resposta operativa i directiva per a fer front a l’augment del risc d’incendi forestal pels efectes del canvi climàtic, que ha provocat que la temporada d’incendis comenci cada vegada més aviat i que es puguin produir grans incendis també fora dels mesos de major risc.

La revisió del pla INFOCAT s’ha fet per tal de poder fer front als escenaris de risc extrem cada cop més freqüents per efecte del canvi climàtic on és més probable la simultaneïtat d’incendis forestals, l’aparició d’incendis de ràpida evolució i afectació a la població de forma sobtada o l’afectació a grans extensions de territori on la capacitat de resposta dels serveis d’emergència pot quedar condicionada.

Per a més informació sobre el nou pla INFOCAT, es pot consultar el següent enllaç.