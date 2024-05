Inscripcions per al casal municipal d’estiu de la Seu

Cartell anunciant el casal d’estiu municipal a la Seu (Aj. la Seu)

Ja es poden formalitzar les inscripcions per a obtenir plaça al casal d’estiu municipal que organitza l’Àrea d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Enguany, el casal tindrà lloc del 25 de juny al 23 d’agost a l’escola Pau Claris, oferint torns setmanals o quinzenals.

El casal s’adreça a infants d’I3 a 6è de primària i compta amb una directora i un equip de monitors que vetllaran per a què el casal tingui una vessant educativa i emocional, a banda de la intrínseca vessant lúdica que tenen tots els casals de vacances. Al respecte, la regidora d’Infància i Joventut de l’Ajuntament urgellenc, Christina Moreno, remarca la importància de la tasca que es porta a terme des del casal: “l’educació en el lleure és una extensió del procés d’ensenyament-aprenentatge que l’infant viu en totes les dimensions de la seva vida. Una experiència d’intercanvi a tots els nivells; continguts, relacions, emocions i experiències molt variades”.





Inscripcions

Les famílies interessades podran fer les inscripcions de manera telemàtica des de l’enllaç: http://laseu.cat/tramitsiserveisonline/inscripcions. També es poden fer de manera presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de la Seu. Les inscripcions estaran obertes fins a esgotar les places de cada torn.

La documentació, que s’haurà d’adjuntar tant de manera telemàtica com presencial, és la següent:

fotocòpia carnet català de salut

fotocòpia del full de vacunes (requisit obligatori)

1 fotografia de carnet

fotocòpia del carnet de família monoparental o nombrosa en cas de que sigui el cas (s’aplicarà un 20% de descompte)

Per a aclarir dubtes o fer algun comentari sobre el casal, es pot trucar al telèfon 973350010 (extensió 8012/8013) o enviant un correu a: joventut@aj-laseu.cat.





Torns i preus

Els torns del casal seran o bé quinzenals o bé setmanals, i l’horari del casal serà de 8.45 a 13.30 hores.

El preu del casal és de 34 euros la setmana i 61,88 euros la quinzena.

Cal remarcar que s’ofereix dues franges pel que fa al servei d’acollida:

Franja 1: de 7.45 a 9 hores

Franja 2: de 13.00 a 14.00 hores

El preu és únic, tant si s’utilitza una franja, com les dues, i és de 7 euros la setmana o 12 euros la quinzena.





Eix d’animació

L’eix d’animació d’enguany girarà entorn a: “Diu la llegenda del casal municipal que al nostre arbre hi habiten uns éssers molt colorits i amb uns pentinats curiosos. Us podeu imaginar quins són? Vine a descobrir-ho! Et necessitem!!!”.

Totes les activitats programades incidiran en activitats referents al municipi, del seu entorn i del seu context sociocultural. Moreno afegeix que “aquest estiu és un bon moment per a endinsar-se en noves aventures, conèixer nous amics i amigues i aprendre de la filosofia d’equips de monitors, que creuen en la màgia i funció educativa dels centres d’interès, el joc, la descoberta i el treball en equip”.

Pel que a les activitats programades, els infants visitaran granges properes, aniran amb piragües, faran piscina dos cops per setmana i acampades, visitaran locals i comerços de la Seu, aniran a la biblioteca, al parc Bombers i també rebran la visita de professionals del territori, entre altres propostes.