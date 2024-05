Les ADF del Pirineu podran modernitzar els seus vehicles i cisternes d’aigua per a la campanya de prevenció d’incendis

Les ADF podran modernitzar els seus equips per a afrontar la campanya de prevenció d’incendis (Govern.cat)

Les Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (ADF) ja es poden acollir a la nova convocatòria d’ajuts que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha obert amb un pressupost de 6 milions d’euros. Tindran 15 dies per a fer-ho, i aquest import servirà per a renovar tractors i màquines forestals i agrícoles, cisternes d’aigua, i vehicles 4×4 amb capacitat de primera intervenció. També inclou la renovació de material de transmissions i la dotació d’unitats i material divers, com poden ser desbrossadores i motoserres.

Aquesta és la convocatòria més gran que s’ha fet fins ara de renovació de materials, i s’emmarca en el Pla de prevenció d’incendis 2022-2025 del Departament català d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a preparar els boscos de Catalunya per a fer front a l’emergència climàtica i l’estat actual dels boscos després de gairebé quatre anys de sequera. El Pla contempla una inversió de 72 milions, i multiplica per sis el pressupost anual destinat a aquesta matèria. En el cas dels ajuts a les ADF, i en concret sobre la convocatòria de renovació de material, s’ha passat d’un milió d’euros anual dels anys 2022 i 2023 als sis d’enguany, que es poden sol·licitar fins al dia 30 de maig.





307 ADF que agrupen 669 municipis

Les Agrupacions de Defensa Forestal estan formades per propietaris forestals, les seves associacions, els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, i voluntaris. La seva finalitat és fer tasques de prevenció, vigilància, primera intervenció contra els incendis forestals, i donar suport a la restauració de les zones cremades dins del seu territori. Catalunya té 307 ADF, que representen 669 municipis amb una superfície forestal associada d’1.744.779 hectàrees, i donen cobertura al 87% de la superfície forestal catalana.

L’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, Pallars Sobirà, Pallars Jussà i la Val d’Aran són algunes de les comarques pirinenques catalanes que compten amb Agrupacions de Defensa Forestal.