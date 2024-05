El 17è Escanyabocs, a la Seu, creix en inscripcions i consolida la participació femenina

Podi de l’Escanyabocs de Ferro femení 2024 amb l’alcalde de la Seu, Joan Barrera a la dreta (Aj. la Seu)

La dissetena edició de l’Escanyabocs, celebrada aquest cap de setmana al Ràfting Parc de la Seu d’Urgell, ha obtingut un total de 827 participacions individuals en les diferents proves: 281 dones i 546 homes. Pel que a a les xifres de participació per proves, a la cursa de BTT hi han pres part 226 ciclistes; la cursa trail ha comptat amb 265 participants; la marxa nòrdica 106 persones; l’orientació nocturna 53 participants; el raid d’aventura 70 esportistes; la prova Mini Escanyabocs 86 joves; i l’open d’escalada hi han pres part 21 esportistes.

Amb aquestes xifres, es desprèn que l’Escanyabocs 2024 supera la participació de les darreres edicions, augmentant el nombre de participació femenina i també en la categoria Mini Escanyabocs.





Guanyadors Escanyabocs de Ferro 2024

Pel que fa a l’Escanyabocs de Ferro, única prova competitiva d’aquesta competició a la natura, han fet podi els següents esportistes:

Escanyabocs de Ferro Femení

1a classificada: Vanessa Andreu (95 punts).

2a classificada: Mireia Monistrol (87 punts).

3a classificada: Marta Arias (78,5 punts).





Escanyabocs de Ferro Masculí

1r classificat: Martí Lázaro (97 punts).

2n classificat: Pau Balaguer (75,5 punts).

3r classificat: Xavier solsona (73 punts).

Els guanyadors i guanyadores han rebut els premis a mans de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i de la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu.

Les classificacions de totes les proves es poden consultar a www.escanyabocs.com.