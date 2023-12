Dos finals B per a Nàdia Tudó en el ‘Rotterdam Qualification Meet’ 2023

Nàdia Tudó, durant un entrenament en el Centre Esportiu dels Serradells. ©FAN / Reinaldo Márquez

Finalitza el ‘Rotterdam Qualification Meet’ 2023 (RQM), una de les reunions en piscina de 50 metres més importants del calendari, disputada del 30 de novembre al 3 de desembre al Zwemcentrum Rotterdam’ el complex aquàtic de la ciutat.

Reunió preparatòria amb objectius de progressió i millora de marques per a la nedadora andorrana, Nàdia Tudó (SG Ruhr), que ha participat en un competitiu campionat de quatre dies amb nedadors de Països Baixos, Gran Bretanya, Canadà i Espanya, entre d’altres, que afrontaven la seva darrera oportunitat de classificació per als Campionats del Món de Doha, al febrer 2024, o per als Jocs Olímpics de París, a l’estiu del mateix any i segons els criteris definits per cada federació nacional.

Tudó ha participat en les proves de 200 m estils i 50, 100 i 200 m braça amb dos Finals B a les proves de 200 m braça (13a / 2:39.62 / +0,68), i 100 m braça. (12a / 1:13.14 +0,68).