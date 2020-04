Tindre animals de companyia en les llars proporciona molts beneficis, i té efectes molt positius especialment per a les persones majors en alleujar la soledat, i per a xiquets i xiquetes en contribuir al desenvolupament de la responsabilitat. La presència d’animals de companyia a casa pot contribuir a fer més suportables les mesures d’aïllament social, que amb la finalitat de mitigar la propagació del coronavirus, s’han adoptat. És per això que hem volgut fer un FAQs (preguntes més freqüents) amb indicacions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana per als qui teniu animals a casa i us sorgeixen dubtes:

Com he de passejar la meva mascota? Que canvia?

Has de passejar el teu animal de companyia sempre en solitari, durant el temps indispensable i mantenint la distància de seguretat amb la resta de persones que circulen per la via pública.

Què s’ha de fer amb els animals de companyia en àrees on el virus està actiu?

Els amos d’animals de companyia han d’evitar el contacte amb animals amb els quals no estan familiaritzats i sempre rentar-se les mans abans i després d’interactuar amb els animals.

He d’evitar el contacte amb animals de companyia o altres animals si estic malalt amb COVID-19?

S’ha de restringir el contacte amb animals de companyia i altres animals mentre estigueu malalt amb COVID-19, tal com ho farieu amb altres persones. Quan sigui possible, feu que un altre membre de la vostra llar cuidi als vostres animals mentre estigueu malalt.

Si heu de cuidar al vostre animal de companyia o estar prop d’animals mentre esteu malalt, renteu-vos les mans abans i després d’interactuar amb els animals de companyia i utilitzeu mascareta.

Quines són les preocupacions respecte als animals de companyia que han estat en contacte amb persones infectades amb aquest virus?

Si bé el COVID-19 sembla haver sorgit d’una font animal, ara s’està propagant de persona a persona. És important destacar que no hi ha evidència que els animals de companyia, incloses les mascotes, com a gossos i gats, puguin infectar-se amb COVID-19.