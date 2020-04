Les catifes del cotxe s’encarreguen de protegir la moqueta i suporten un desgast immens. Pugem al vehicle amb tot tipus de calçat i les catifes pateixen fregaments en el moviment a l’hora de conduir o simplement buscar la postura més adequada.

Per tot això volem donar-vos una sèrie de consells perquè les cuideu adequadament i així es conservin el millor possible.

• Moqueta de l’habitacle

És recomanable mantenir en bon estat la moqueta de sota de les catifes, perquè aquesta és la que garanteix una bona fixació de les catifes.

Una vegada a la setmana retireu les catifes, per netejar la moqueta és recomanable utilitzar una aspiradora, i si hi ha brutícia incrustada fregueu-la amb un raspall.

Si per algun casual hi ha alguna taca és útil fregar-la amb aigua i sabó per eliminar-la.

• Neteja de les catifes de goma

Després de retirar les catifes, el primer que cal fer és esbandir-les per eliminar la brutícia.

Per netejar-les no hi ha res millor que utilitzar aigua amb sabó.

Això farà que quedin netes i brillants, després, el millor és esbandir-les amb aigua calenta i posar-les a eixugar.

Caldrà revisar, posteriorment a l’eixugat, si alguna de les catifes s’ha danyat, ja que podria moure’s o desplaçar-se per darrere dels pedals.

