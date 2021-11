Camins del català: Andorra la Vella. El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana

El principat d’Andorra pot fer pensar en tecnologia i electrònica, en tabac i alcohol, en cosmètica i en perfumeria. També en formatges de bola i en carburants, perquè tot –tot?– és més barat. Val a dir que són molt cars els lloguers, i encara ho són més els preus dels apartaments. Però el principat d’Andorra, més enllà de les compres i dels preus, també pot fer pensar en els CAMINS DEL CATALÀ.

Venint de Catalunya, passada la frontera i els primers grans supermercats, passat també el terme de Sant Julià de Lòria, arribem a la rotonda de la Margineda. A mà dreta tenim el riu Valira, el pont de la Margineda (dels segles XIV-XV) i l’oficina de turisme. Al bell mig de la rotonda, una escultura d’Andreu Alfaro que es va inaugurar el 7 de maig de 1986 en ocasió del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Llegim-ne l’explicació que en fa l’arquitecte Antoni Pol Solé:

L’obra de la Margineda és l’homenatge a la llengua catalana. És una barra que comença dreta per un extrem i a l’hora de doblegar-se i ajuntar-se amb una barra d’iguals característiques, va caient, girant o inclinant-se, sempre sobre el seu centre, en un petit angle fins a posar-se plana. A partir d’aquest moment continua inclinant-se més d’un costat però alhora aixecant-se de l’altre respecte a aquest centre de gir. Una metàfora possible de la llengua que, en el seu desenvolupament temporal, va fent un cicle de caiguda i redreçament, tot restant sempre la mateixa barra que es desplaça i s’ajup per un costat però que es redreça per l’altre.

El principat d’Andorra va tenir presència institucional en aquest Segon Congrés Internacional de 1986. També se’n va encunyar una moneda commemorativa i una part dels treballs de l’àrea científica sobre llengua i dret es van presentar a la sala de Govern de la Casa de la Vall.

També Andorra va participar en el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, el 1906. El congressista honorari va ser el «Concell Federal de Les Valls d’Andorra».

David Paloma / Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya