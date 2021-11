Troben mort per intoxicació el tècnic de so del teatre de les Fontetes de la Massana

Els serveis d’emergències han trobat mort dilluns a la nit el tècnic de so del teatre de les Fontetes de la Massana a causa d’una intoxicació per monòxid de carboni.

Segons han confirmat els bombers, l’home, de 51 anys, el va inhalar després de la mala combustió d’un equip electrogen.

Van rebre l’avís cap a les 22.30h per obrir la porta de la sala tècnica alertats per la família i, quan van poder accedir-hi, van trobar el cos sense vida. Tot i practicar-li la reanimació amb l’ajuda del SUM, no es va poder fer res per salvar-lo.

L’equip de bombers de la Massana i el d’Andorra la Vella van estar netejant l’espai de monòxid de carboni fins a la una de la matinada. Posteriorment, la policia va precintar el teatre. Hi ha una investigació oberta.