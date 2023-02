Andorra Sostenible aposta pels recursos digitals per a l’educació ambiental a les escoles

Dues nenes recollint deixalles (SFGA)

Andorra Sostenible, punt de divulgació i conscienciació prop de la ciutadania, les escoles i les empreses dels projectes que impulsa el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, ha fet un balanç molt positiu de les diverses activitats i iniciatives impulsades durant el 2022. Així, Andorra Sostenible es consolida com a organisme referent en l’educació ambiental a les escoles.

L’entitat ha assolit durant el 2022 la xifra total absoluta de prop de 20.000 usuaris que han utilitzat material o han participat en tallers organitzats per Andorra Sostenible. Aquesta dada suposa la xifra més alta mai assolida, amb un increment del 26% respecte a l’any passat. Aquestes xifres es relacionen directament amb la consolidació com a referents de l’educació ambiental a les escoles i a l’augment en la producció i l’ús dels diversos recursos digitals.

De la xifra global, el 89% (17.685 usuaris) s’encabeixen dins del programa pedagògic d’Andorra Sostenible, mentre que 1.454 usuaris equivalen a activitats que el centre dinamitza amb motiu dels dies mundials del calendari de sostenibilitat. El 3,8% són les consultes i sol·licituds de materials que es reben al centre.

Els tallers amb educador a escoles continua sent la principal línia d’acció d’Andorra Sostenible. Aquest any 2022 s’han fet 266 sessions arribant a un total de 6.044 usuaris. A les visites guiades a instal·lacions ambientals han acudit 314 usuaris. 1.582 alumnes han gaudit dels recursos educatius en préstec i 9.898 dels recursos educatius digitals disponibles al web. El nombre d’usuaris que han fet servir els diferents recursos en préstec ha crescut per l’augment en la producció d’aquests recursos i perquè s’han creat amb eines que permeten fer un millor recompte d’usuaris.

A més, una de les novetats d’aquest any ha estat la creació de petits grups de treball en què diverses escoles dels diferents sistemes educatius, han treballat al voltant d’un mateix tema i així han compartit neguits, inquietuds i experiències, de manera que s’han ajudat els uns als altres.

Més enllà d’aquestes xifres, cal destacar que un cop assolida l’adhesió del 100% de les escoles públiques del país al Programa Escola Verda, l’any passat es va fer un pas més endavant amb l’aprovació de l’Estratègia Nacional d’Educació Ambiental per la sostenibilitat. Andorra Sostenible, ha participat de forma activa organitzant i participant en els processos participatius, elaborant les accions i el document. L’objectiu del document, elaborat conjuntament amb els Ministeris de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i Educació i Ensenyament Superior, és apropar els joves a la natura, fer-los partícips de totes les accions i difondre el coneixement de l’entorn natural a les escoles.