Joan Vinyes: “Amb moltes ganes de començar a competir”

Joan Vinyes al volant amb Jordi Mercader, copilot (FotoEsport)

El tàndem habitual de les últimes temporades, Joan Vinyes – Jordi Mercader, començarà el 2023 d’una manera atípica. Divendres que ve (dia 10), al volant del Seat Eivissa Kit Car preparat per Baporo Motorsport, els pilots seran a la sortida del 10 Ral·li Lloret, per a competir, dins de la categoria d’Històrics, el primer ral·li del campionat de Catalunya de l’especialitat.

Els organitzadors del ral·li Vline Organització, fidels al seu plantejament inicial, han preparat un traçat en el qual els pilots es trobaran amb especials cronometrades (Els Angels, Sta. Pellaia, Osor,…), molt conegudes per als aficionats.

El traçat és de 589,33 km, dels quals 177,72 (un 32% del total), estan distribuïts pels 12 trams de velocitat (6 de diferents) que hauran de completar els participants abans d’entrar el seu vehicle en un altre lloc emblemàtic del món dels ral·lis, el Passeig Marítim de Lloret de Mar.





Concretant més en el recorregut del 10è Ral·li Lloret, cal destacar que:

Durant la primera etapa (divendres dia 10 a partir de les 17.15 hores), les cronometrades a superar, dues vegades cadascuna, seran: Tossa-Cadiretes (19,284 km), Els Angels (15,811 km) i Sta. Pellaia (9,960). Aquesta primera jornada de competició té prevista la seva finalització passada la mitjanit del divendres (0.41 hores)

La segona etapa (dissabte dia 11 a partir de les 10.30 hores), canviarà l’escenari per complet. Cladells (14,693 km), St. Hilari-Collsaplana (16,056 km) i Osor (13,082 km), seran els obstacles, també a doble passada, que es trobaran els pilots que segueixin en competició. A partir de les 18.40 hores, tenen prevista l’arribada dels equips, que hagin completat el recorregut, al parc tancat del Passeig Marítim de Lloret.

Joan Vinyes, es mostra molt motivat per competir el Lloret, en unes especials molt conegudes i un ambient 100% de ral·lis, aquestes eren les seves paraules: “Començar la temporada sense la pressió de lluitar pels punts d’un campionat sempre és un avantatge. Després de més de tres mesos sense competir en un ral·li, el nostre objectiu principal serà recuperar el ritme i la rutina de les jornades de competició. Amb tot, competirem i estar tan amunt com sigui possible en la classificació. Com dic sempre, intentarem gaudir d’un ral·li molt pròxim i amb especials ben conegudes, encara que nosaltres fa molt temps que no correm en aquest traçat.”

Joan Vinyes coneix les especials, però per al seu copilot (Jordi Mercader), alguns d’aquests trams, són com el jardí de la seva casa: “Sí, és cert, Jordi viu molt a prop d’algunes de les cronometrades. Amb tot, són especials que fa molts anys que formen part dels recorreguts dels ral·lis tant del mundial com del nacional espanyol o regional català. Els que fa temps que competim, en un moment o un altre hem corregut en les especials de les comarques gironines. Amb el pas del temps les carreteres han canviat, però en punts molt concrets.”



Abans d’iniciar-se la disputa dels trams cronometrats del ral·li, els equips que ho estimin oportú podran provar les seves mecàniques al shakedown (divendres dia 10 a partir de les 10.30 hores), també en una especial ben coneguda, la carretera de Lloret Blau.

A les 17.15 hores del mateix divendres es donarà la sortida al primer participant del 10è Ral·li Lloret, des del podi situat en el Passeig Marítim de la capital de la Costa Brava.