Aire Nou de Bao: 25 anys defensant la cultura i la llengua catalana a la Catalunya Nord

Era l’any 1995 quan un grup reduït de persones decidia crear una associació per protegir i fer conèixer el patrimoni cultural de la població de Bao i del Riberal (comarca del Rosselló). Ben aviat, però, els objectius canviarien una mica, i es proposarien el repte de promoure i defensar la llengua i la cultura catalanes per tota la Catalunya Nord. Vint-i-cinc anys més tard, el resultat parlen per si mateixos. Aire Nou de Bao compta amb una colla castellera consolidada (Els Castellers del Riberal), una banda de percussió (Els Sorollosos), una colla de diables (Els Diables i les Bruixes del Riberal) o una colla de Falcons (Els Falcons del Riberal), i també ha aconseguit impulsar diverses iniciatives per a normalitzar l’ús del català.

Recentment, Aire Nou de Bao s’ha convertit en una de les quinze entitats reconegudes amb la Creu de Sant Jordi 2020, la màxima distinció atorgada pel govern de la Generalitat de Catalunya que premia a aquelles entitats i personalitats que han destacat per la seva feina en la defensa de la identitat catalana o en l’activisme cívic i cultural. En el cas d’Aire Nou de Bao, s’ha volgut reconèixer molt especialment “el seu quart de segle de compromís infatigable amb la llengua i cultura catalanes a la comarca del Rosselló”.

El president d’Aire Nou de Bao, Bernat Casals, es mostra molt content d’haver rebut aquest reconeixement i explica a Tornaveu que, malgrat ser una minoria a la Catalunya Nord i patir dificultats per a mantenir-se, la seva tossuderia els ha permès continuar endavant. “El fet d’organitzar moltes activitats per tots els pobles de la Catalunya Nord, ens ha possibilitat que la gent ens conegui, els agradi allò que fem i hagi pres més consciència de l’existència de la llengua i la cultura popular catalanes”, comenta Casals. Tant és així que, actualment, el president confessa que les actuacions de les seves colles, especialment les de Els Castellers del Riberal, es troben molt sol·licitades: “a vegades no podem complir amb totes les que ens demanen”.

L’associació està conformada per més de 180 persones en l’actualitat, i entre les diverses activitats que impulsa, se’n destaquen les classes de català per a adults, els cursos d’iniciació a la sardana o els de català per a infants a través del teatre i les cançons. A més, cada any organitzen les Diades Airenovenques, la Diada de Sant Jordi o l’Identi’CAT, una trobada de la Catalanitat a la Catalunya Nord que se celebra entre les poblacions de Pesillà i Bao durant diversos dies, i que compta amb actuacions de cultura popular, concerts, teatre i espectacles infantils.

Ens de Comunicació