Practica com fer un smokey eye i converteix-te en una maquilladora professional, t’apuntes?

Un dia més et proposem que et situïs enfront del mirall, amb el teu arsenal de maquillatge i altres cosmètics facials, per a aprendre com fer un smokey eye, un dels estils de maquillatge d’ulls més afavoridor i que potencia la teva mirada sense límits. A més, ho pots realitzar en els teus colors preferits. Ens acompanya en aquesta aventura la signatura de cosmètica Maybelline NY. T’apuntes a seguir el pas a pas?

Pas a pas per a fer un smokey eye

1) Aplica sobre la parpella mòbil un corrector. En aquest cas l’utilitzarem com a primer de manera que quan usem les ombres el resultat sigui més durador i la pigmentació més intensa.

2) Ara ja passem a maquillar les parpelles. En aquest cas, la model utilitza el producte The Blushed Nudes, però tu pots utilitzar la que tinguis a casa, sempre que respongui a les pautes que et proposem.

2.1) El primer serà usar un to nude per a treballar la base.

2.2) Continua amb un to més fosc, en tons marrons, per a marcar la conca de l’ull i donar profunditat a la mirada.

2.3) Amb el to negre treballa l’exterior de l’ull, creant l’efecte fumat que busquem. És important mantenir el to clar en el centre de la parpella per a donar llum.

2.4) Difumina bé les ombres amb ajuda d’un pinzell més gruixut, la clau d’un bon smokey eye està en el difuminat de les ombres!

3) Amb ajuda d’un llapis d’ulls de llarga durada en color negre, marca els buits entre les pestanyes, de manera que l’arrel d’aquestes quedi més intensa.

4) Amb un llapis d’ulls de llarga durada en to verd (blau, malva…) aporta color a la línia de l’aigua de les pestanyes inferiors i a més, ofereix un punt diferent al look d’ombres. No oblidis afegir una quantitat en el centre de la parpella.

5) Torn de les pestanyes, que allargarem amb ajuda de la màscara de color negre.

6) Passem a les celles, importants per a emmarcar més la mirada i aconseguir un resultat més espectacular. Usa un producte específic de to natural. Pot ser en forma de llapis, ombra o gel.

7) Acaba aquest maquillatge Smokey Eye amb un labial en el to empolsat, que donarà un toc als llavis sense robar protagonisme als ulls, que són la clau d’aquest look.

Ja ho tens! Un smokey eye, que en aquest cas és en tons verdosos molt afavoridor. Així la teva mirada es veurà realçada. No oblidis que si vols aconseguir un look top, has d’utilitzar una ombra que combini amb el teu outfit.

T’animes a practicar?

